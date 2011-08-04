- 2011年08月05日“链家地产”已正式启动全国化扩张，拟自筹资金40余亿元，在四年内实现全国布局15个城市
- 2011年08月05日株洲市正式启动湘江流域重金属污染综合治理方案，这项总投资达595亿元重金属治理方案是我国第一个，也是截至目前唯一由国务院正式批复的区域重金属污染治理方案
- 2011年08月05日财政部5日发布公告，决定发行2011年第四期记账式贴现国债，计划发行面值150亿元，实际发行面值为150亿元
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日承德露露与关联方露露集团签署涉及“露露”商标的重大合同，既未按照关联交易相关规定履行必要的审议批准程序，也未及时履行信息披露义务
- 2011年08月05日上海外滩，在建设“金融集聚带”的同时，正着力打造“金融安全区”
- 2011年08月05日截至7月底，安徽省已开工各类保障性住房和棚户区改造住房32万余套，占国家与省政府签订目标任务的八成以上
- 2011年08月05日华工科技有限公司承担的“十一五”国家科技支撑计划项目“工业激光器及其成套设备关键技术研究与示范”已顺利通过科技部组织的验收，这意味着我国高端激光装备依赖进口、核心技术受制于国外的历史正式宣告结束
- 2011年08月05日美国白宫发言人杰伊·卡尼4日说，财政部长蒂莫西·盖特纳并未决定近期是否辞职
- 2011年08月04日全国公安机关删除清理了大量非法网络公关信息，查处了一大批非法网络公关网站，破获多起非法网络公关案件，有效净化了网络环境
- 2011年08月04日湖南有三分之二的县市区受旱灾，有64万人、45万头大牲畜因旱饮水困难
- 2011年08月04日受国际市场影响，国内大宗商品市场继续下挫，工业类商品和农产品普遍表现疲弱，近全线下挫收跌，三市仅黄金、焦炭、白糖微幅上涨收红，带动了跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌
- 2011年08月04日食用油属于市场调节价格商品，由企业自主定价，并无“限价令”一说，更谈不上批准涨价申请
- 2011年08月04日在国家自然科学基金委员会（ＮＳＦＣ）成立25周年之际，我国迄今为止规模最大的综合性科技绩效评估——科学基金资助与管理绩效国际评估顺利完成
- 2011年08月04日日立公司和三菱重工业公司就经营合并开始磋商并基本达成一致，并计划于2013年春季成立新公司
- 2011年08月04日7月下旬以来，全国香蕉价格结束5月以来的持续下跌走势，呈现企稳迹象
- 2011年08月04日海通证券最新发布的基金二季度研究报告显示，789只基金中有约25%出现净申购，有6只基金的净申购比例超过了100%
- 2011年08月04日中国加入世界贸易组织近十年来，主动向世贸组织起诉8起案件，被诉13起案件
- 2011年08月04日为了保证受灾地区生产活动不受影响，日本政府正在着手放宽自大地震之后实施的限电令
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