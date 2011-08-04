国内首个区域重金属污染综合治理项目株洲启动 2011年08月05日 株洲市正式启动湘江流域重金属污染综合治理方案，这项总投资达595亿元重金属治理方案是我国第一个，也是截至目前唯一由国务院正式批复的区域重金属污染治理方案

财政部将发行今年第四期记账式贴现国债150亿 2011年08月05日 财政部5日发布公告，决定发行2011年第四期记账式贴现国债，计划发行面值150亿元，实际发行面值为150亿元

新疆最大的ＧＩＳ变电站开工 南疆供电压力将得到缓解 2011年08月05日

承德露露前董事长遭深交所公开谴责 2011年08月05日 承德露露与关联方露露集团签署涉及“露露”商标的重大合同，既未按照关联交易相关规定履行必要的审议批准程序，也未及时履行信息披露义务

我国高端激光装备核心技术受制国外的历史结束 2011年08月05日 华工科技有限公司承担的“十一五”国家科技支撑计划项目“工业激光器及其成套设备关键技术研究与示范”已顺利通过科技部组织的验收，这意味着我国高端激光装备依赖进口、核心技术受制于国外的历史正式宣告结束

美国白宫称财长盖特纳并未决定近期辞职 2011年08月05日 美国白宫发言人杰伊·卡尼4日说，财政部长蒂莫西·盖特纳并未决定近期是否辞职

公安机关破获一批涉嫌非法网络公关案件 2011年08月04日 全国公安机关删除清理了大量非法网络公关信息，查处了一大批非法网络公关网站，破获多起非法网络公关案件，有效净化了网络环境

湖南三分之二县区遭旱灾 2011年08月04日 湖南有三分之二的县市区受旱灾，有64万人、45万头大牲畜因旱饮水困难

市场表现疲弱 大宗商品普遍下挫 2011年08月04日 受国际市场影响，国内大宗商品市场继续下挫，工业类商品和农产品普遍表现疲弱，近全线下挫收跌，三市仅黄金、焦炭、白糖微幅上涨收红，带动了跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌

我国完成科学基金资助与管理绩效国际评估 2011年08月04日 在国家自然科学基金委员会（ＮＳＦＣ）成立25周年之际，我国迄今为止规模最大的综合性科技绩效评估——科学基金资助与管理绩效国际评估顺利完成

日立与三菱重工合并磋商基本达成一致 2011年08月04日 日立公司和三菱重工业公司就经营合并开始磋商并基本达成一致，并计划于2013年春季成立新公司

7月下旬以来全国香蕉价格止跌企稳 2011年08月04日 7月下旬以来，全国香蕉价格结束5月以来的持续下跌走势，呈现企稳迹象