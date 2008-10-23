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即时要闻
【金融】23日认购权证大半报升  
[2008-10-23]
【金融】前六月澳门银行国际业务高速增长  
[2008-10-23]
【金融】国内黄金期货价继续全线下跌  
[2008-10-23]
【金融】23日中小板指先跌后升  
[2008-10-23]
【政经】中国与新加坡签署自由贸易协定  
[2008-10-23]
【海外】巴格达发生自杀式袭击致九人亡  
[2008-10-23]
【政经】广州外商投资增速回落  
[2008-10-23]
【金融】日本东京股市继续下跌  
[2008-10-23]
【产业】上海出台14条意见促房市  
[2008-10-23]
【政经】温家宝与荷兰首相举行会谈  
[2008-10-23]
【海外】韩国18家银行决定降低员工薪酬  
[2008-10-23]
【政经】胡锦涛会见新加坡总理李显龙  
[2008-10-23]
【政经】德国总理默克尔抵京访华  
[2008-10-23]
【海外】日本两船相撞造成三人死亡  
[2008-10-23]
【海外】法将力争恢复军火出口大国地位  
[2008-10-23]
【金融】全球金融峰会日期敲定  
[2008-10-23]
【政经】温家宝与新加坡总理李显龙会谈  
[2008-10-23]
【金融】拉美股市全线暴跌  
[2008-10-23]
【政经】苏州原副市长姜人杰被判处死刑  
[2008-10-23]
【金融】日本日经指数早盘下跌5.52%  
[2008-10-23]
【产业】正邦科技披露股票激励计划  
[2008-10-23]
【海外】美住房贷款需求降至八年来最低  
[2008-10-23]
【产业】ST科龙控告“格林柯尔系”胜诉  
[2008-10-23]
【金融】美联储提高超额存款准备金利率  
[2008-10-23]
【海外】IMF预测海湾地区2009年经济增速将放缓  
[2008-10-23]
【金融】人民币对美元汇率继续走低  
[2008-10-23]
【金融】人民银行今日发行200亿元央行票据  
[2008-10-23]
【海外】今年全球债务拖欠企业数量猛增  
[2008-10-23]
【海外】巴基斯坦和白俄罗斯求助IMF  
[2008-10-23]
【海外】IMF预计拉美经济将减速  
[2008-10-23]
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