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即时要闻
【政经】台湾9月零售增长创7年来新低  
[2008-10-23]
【海外】美催促伊接受驻军地位协议草案  
[2008-10-23]
【海外】秘鲁发生汽车坠桥事故  
[2008-10-23]
【海外】英首相承认英可能出现经济衰退  
[2008-10-23]
【海外】日2008财年上半年贸易顺差下降  
[2008-10-23]
【政经】中国藏学家代表团向波兰议员介绍西藏  
[2008-10-23]
【金融】人民币市场汇价(10月23日)  
[2008-10-23]
【海外】日本上半财年贸易顺差同比陡降86%  
[2008-10-23]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-23]
【产业】国际油价跌至16个月新低  
[2008-10-23]
【金融】新西兰央行下调基准利率至6.5%  
[2008-10-23]
【金融】美股继续大幅下跌  
[2008-10-23]
【金融】纽约汇市美元对欧元和英镑大幅上涨   
[2008-10-23]
【金融】纽约黄金期货价格继续大跌  
[2008-10-23]
【金融】伦敦股市大幅收低   
[2008-10-23]
【金融】央行调整商业性个人住房贷款政策  
[2008-10-23]
【金融】农行股份公司有望两个月后挂牌  
[2008-10-23]
【金融】新台币持续颓势贬至13个月来新低  
[2008-10-23]
【海外】墨西哥轻型飞机爆炸5人死亡  
[2008-10-23]
【海外】非洲三大地区组织将开创地区经济共同体  
[2008-10-23]
【海外】美国宣布对伊朗出口开发银行实施制裁  
[2008-10-23]
【海外】格鲁吉亚将获35亿欧元国际援助  
[2008-10-23]
【海外】海湾战争后的科威特首任驻伊拉克大使就任  
[2008-10-23]
【海外】美国将加入欧盟驻科索沃文职使团  
[2008-10-23]
【海外】日印决定加强安全等领域合作  
[2008-10-23]
【政经】多国首脑抵京出席亚欧首脑会议  
[2008-10-22]
【海外】欧盟二季度经常项目逆差扩大  
[2008-10-22]
【海外】阿外长提出同塔利班谈判的条件  
[2008-10-22]
【海外】欧洲议会批准欧盟新任贸易委员  
[2008-10-22]
【政经】胡锦涛会见丹麦首相拉斯穆森  
[2008-10-22]
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