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即时要闻
【产业】沃尔玛承诺减少水和能源消耗  
[2008-10-22]
【金融】今年第二十期记账式国债明发行  
[2008-10-22]
【政经】卫生部称近四千婴幼儿仍在住院  
[2008-10-22]
【海外】非洲举行三方联合首脑会议  
[2008-10-22]
【政经】张铭清返抵北京  
[2008-10-22]
【政经】大陆遣返13名台湾嫌犯  
[2008-10-22]
【金融】亚太地区主要股市全线下跌  
[2008-10-22]
【政经】中国和东盟将加强农村通信合作  
[2008-10-22]
【政经】爱尔兰与中国签署六项合作协议  
[2008-10-22]
【政经】保障民生投入力度将继续加大  
[2008-10-22]
【产业】22日国内金银价全线下跌  
[2008-10-22]
【海外】印总理称发展中国家应在金融危机中发挥作用  
[2008-10-22]
【政经】特大非法集资案在安徽亳州开庭  
[2008-10-22]
【产业】挪威不打算削减石油产量  
[2008-10-22]
【产业】“娃哈哈”奶制品将重返美市场  
[2008-10-22]
【金融】央行称“地下炒金”为非法交易  
[2008-10-22]
【海外】德法允汽车商下属银行参与救市  
[2008-10-22]
【产业】欧佩克或将寻求非成员国帮助  
[2008-10-22]
【金融】汇金将向农行注资1300亿元人民币等值美元  
[2008-10-22]
【政经】前九月广州海油税收近40亿元  
[2008-10-22]
【海外】35名塔利班武装人员被打死  
[2008-10-22]
【产业】内蒙古今年原煤产量已超三亿吨  
[2008-10-22]
【金融】再保险集团与光大启动战略合作  
[2008-10-22]
【政经】山东将新建改建铁路3800公里  
[2008-10-22]
【海外】世界气候变化会议在东京举行  
[2008-10-22]
【金融】22日国内黄金期货全线下跌  
[2008-10-22]
【金融】22日恒生指数跌775点  
[2008-10-22]
【政经】中缅警方联手破获特大贩毒案  
[2008-10-22]
【金融】22日认购权证仅两只略升  
[2008-10-22]
【金融】沪深B股双双大幅下挫  
[2008-10-22]
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