数据显示我国大部分小额贷款公司盈利 2011年08月04日 截止到6月末，全国大部分小额贷款公司实现了盈利，只有356家亏损，占全国小额贷款公司总数的10.58%

三峡地下电站顺利完成今年3台机组投产计划 2011年08月04日 三峡地下电站第三台发电机组在完成调试及试运行后，日前正式并网运行。这标志着三峡地下电站顺利完成今年投产3台机组的计划。三峡70万千瓦发电机组数量达到29台，三峡和葛洲坝枢纽总装机容量扩充至2317.7万千瓦

印尼坠毁直升机上乘客全部遇难 2011年08月04日 印度尼西亚搜救队官员4日说，3日在北苏拉威西省山区坠毁的直升机上的10名乘客已确认全部遇难，遗体被送往附近城市

福建今年保障房项目８月底全部开工 2011年08月04日 日前召开的福建省推进保障性安居工程建设电视电话会议提出，福建各地要确保今年项目8月底全部开工，确保全面完成今年建设任务

俄上半年轿车进口量同比增长八成 2011年08月04日 今年上半年，俄罗斯共进口轿车45.359万辆，与去年同期的25.118万辆相比增长80.6%

武汉取消各类企业工商注册登记费 2011年08月03日 武汉市于8月1日起取消了各类企业工商注册登记费，并大幅降低“入市门槛”，实行“零首付”注册

诺贝尔奖得主受聘南京大学 2011年08月03日 南京大学成功引进了2004年诺贝尔化学奖得主——以色列科学家阿龙·切哈诺沃教授，担任化学与生物医药科学研究所所长

大宗商品普遍疲弱 主要上市商品大多收跌 2011年08月03日 3日，受国际市场带动，国内大宗商品市场普遍疲弱，包括铜、铅等工业类商品近全线下跌，三市仅期铝、黄金涨逾1%，金融属性较弱的农产品类商品也表现疲软，推动跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌

格力电器投资50亿元在渝建设西南产业基地 2011年08月03日 国内空调业巨头格力电器将在重庆两江新区投入50亿开建其西南产业基地，这个基地将以商用电器、模具研发生产和结算业务为主

中国华融资产管理公司下半年将完成转型改制 2011年08月03日 下半年中国华融将挂牌股份公司，完成公司转型改制目标

陕西出台管理办法为保障性住房建设立规 2011年08月03日 为解决保障性住房建设“无法可依”导致违规现象屡有发生的问题，陕西省日前出台了专门的保障性住房管理办法，对全省保障性住房的规划、建设、分配、退出、运营和监督等作出了明确规定，力求以此推动保障性住房建设和管理进一步走向规

雪花啤酒收购西湖啤酒外资股权 2011年08月03日 雪花啤酒２日以２．７亿元人民币收购杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司５５％股权，此次收购加上其去年底收购的４５％股权，华润雪花已实现全资控股西湖啤酒