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即时要闻
【金融】上证综指失守1900点  
[2008-10-22]
【金融】东亚中国推出本地化个人网银  
[2008-10-22]
【金融】今日中小板指数下跌0.74%  
[2008-10-22]
【政经】新加坡总理李显龙抵京访华  
[2008-10-22]
【政经】台湾放宽大陆学生赴台研修期限  
[2008-10-22]
【产业】9月大中城市房屋售价涨3.5%  
[2008-10-22]
【政经】今年我国港航市场业绩低迷  
[2008-10-22]
【产业】微软将在拉美建反盗版研究中心  
[2008-10-22]
【海外】法启动中小企业金融援助计划  
[2008-10-22]
【金融】日本日经指数下跌6.79%  
[2008-10-22]
【金融】台北股市下跌80点  
[2008-10-22]
【金融】香港证监会对中信泰富展开调查  
[2008-10-22]
【政经】再现中国财经30年电视纪录片启动  
[2008-10-22]
【政经】纪念台湾光复63周年座谈会举行  
[2008-10-22]
【金融】巴西央行229亿美元救市  
[2008-10-22]
【海外】巴安全部队遭遇路边炸弹袭击  
[2008-10-22]
【政经】王岐山在第五届中国━东盟商务与投资峰会开幕式上的演讲  
[2008-10-22]
【政经】近年发生的重大山洪灾害事件  
[2008-10-22]
【海外】美国部分银行收到“粉末信件”  
[2008-10-22]
【海外】斯两艘商船遭到猛虎组织攻击  
[2008-10-22]
【海外】澳宣布明年从东帝汶撤回部分维和部队  
[2008-10-22]
【海外】荷兰发现新型蓝舌病病毒  
[2008-10-22]
【政经】张铭清提前结束岛内行程返回大陆  
[2008-10-22]
【海外】也门查获350万片麻醉品  
[2008-10-22]
【政经】中澳举行第三次高层经济合作对话会议  
[2008-10-22]
【海外】法建议定期举行欧元区成员首脑会议  
[2008-10-22]
【海外】法第三季度房贷发放总额大幅下降  
[2008-10-22]
【海外】黎总理说黎叙关系应建立在尊重主权和自由基础上  
[2008-10-22]
【金融】日本日经指数早盘下跌2.85%  
[2008-10-22]
【金融】东京股市早盘下跌2.85%  
[2008-10-22]
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