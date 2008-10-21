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即时要闻
【金融】日本最大金融集团上半财年纯利润或将骤降一半  
[2008-10-22]
【金融】人民币对美元汇率继续小幅走低  
[2008-10-22]
【金融】美国地区银行第三季度业绩坏于预期  
[2008-10-22]
【金融】美联储出台促进短期金融市场流动性新举措  
[2008-10-22]
【金融】工行多哈分行正式揭牌  
[2008-10-22]
【海外】印度发射首个月球探测器  
[2008-10-22]
【金融】人民币市场汇价  
[2008-10-22]
【海外】美财长认为美国将战胜金融危机  
[2008-10-22]
【海外】阿根廷宣布将私人养老基金国有化  
[2008-10-22]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-22]
【金融】外部市场疲软拖累芝加哥农产品期货走低  
[2008-10-22]
【金融】纽约黄金期货价格大幅下跌  
[2008-10-22]
【金融】美股大幅下挫  
[2008-10-22]
【金融】纽约汇市美元对欧元上涨对日元下跌  
[2008-10-22]
【金融】美元劲升令国际油价回落  
[2008-10-22]
【金融】伦敦股市收低   
[2008-10-22]
【政经】国资委提出央企收入分配制度改革新思路  
[2008-10-22]
【政经】台南市警察局长被调职  
[2008-10-22]
【政经】台湾军方一架反潜机坠毁1人罹难  
[2008-10-22]
【海外】俄将在南奥塞梯和阿布哈兹建军事基地  
[2008-10-22]
【海外】美报称布什决定不关闭关塔那摩监狱  
[2008-10-22]
【海外】印度发生炸弹袭击事件11人死亡  
[2008-10-22]
【金融】加拿大央行宣布降息0.25个百分点  
[2008-10-22]
【政经】107个国家希望参展上海世博会  
[2008-10-21]
【海外】萨科齐称将邀中印参加金融峰会  
[2008-10-21]
【海外】南非一小型飞机坠毁六人遇难  
[2008-10-21]
【金融】IMF预测中东中亚经济增幅回落  
[2008-10-21]
【政经】襄汾溃坝22人涉嫌渎职被拘  
[2008-10-21]
【海外】俄警方与反政府武装发生冲突  
[2008-10-21]
【海外】《东盟宪章》获全成员国通过  
[2008-10-21]
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