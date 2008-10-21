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即时要闻
【政经】胡锦涛同美国总统布什通电话  
[2008-10-21]
【金融】多国政府继续出台金融救援措施  
[2008-10-21]
【产业】富士康澄清裁员十万人消息  
[2008-10-21]
【金融】建行预计涉农贷款增890多亿元  
[2008-10-21]
【金融】中信泰富投资巨亏致股价暴跌  
[2008-10-21]
【产业】21日国内金银价全线下跌  
[2008-10-21]
【海外】萨科齐建议成立主权基金入股银行  
[2008-10-21]
【产业】中国移动力推TD-SCDMA业务  
[2008-10-21]
【产业】中国重要矿种对外依存度下降  
[2008-10-21]
【金融】亚太地区主要股市大部分上涨  
[2008-10-21]
【海外】普京宣布俄应对金融危机补充计划  
[2008-10-21]
【政经】出口退税率再次提高  
[2008-10-21]
【政经】越南总理阮晋勇抵京访问  
[2008-10-21]
【政经】中国将上调多项商品出口退税率　  
[2008-10-21]
【产业】浙江两公司在美遭反倾销初裁  
[2008-10-21]
【政经】湖南秋旱7.8万人饮水困难  
[2008-10-21]
【金融】专家称雷曼合约到期恐慌被夸大  
[2008-10-21]
【政经】龙永图称中国经济仍可快速发展  
[2008-10-21]
【政经】《外商投资矿产勘查企业管理办法》施行  
[2008-10-21]
【产业】全国工业增速9月回落  
[2008-10-21]
【政经】中国和东盟将建农资网上交易平台  
[2008-10-21]
【政经】韩旅馆纵火案死者家属将赴韩  
[2008-10-21]
【政经】前三季度固定资产投资价格同比涨一成  
[2008-10-21]
【政经】商务部称农产品价格继续回落  
[2008-10-21]
【金融】中国石油将增持其A股股份  
[2008-10-21]
【产业】蒋洁敏称金融危机对中石油影响有限  
[2008-10-21]
【政经】中国消费连续四个月保持增长  
[2008-10-21]
【产业】华中电网电煤库存超过去年同期  
[2008-10-21]
【产业】五粮液三季度净利润增六成多  
[2008-10-21]
【金融】香港恒生指数跌282点  
[2008-10-21]
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