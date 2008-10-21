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即时要闻
【政经】9月中国CPI同比涨4.6%  
[2008-10-21]
【金融】21日认购权证大多报跌  
[2008-10-21]
【金融】21日中小板指数上涨1.12%　  
[2008-10-21]
【政经】中国工会十五大在京闭幕  
[2008-10-21]
【金融】沪深B股分化 深证B指逆势上扬  
[2008-10-21]
【金融】沪深股市重现跌势  
[2008-10-21]
【金融】21日国内黄金期货价全线下跌  
[2008-10-21]
【政经】公安部通报八名“东突”恐怖分子名单  
[2008-10-21]
【政经】海协会对暴力行为表示愤慨和谴责  
[2008-10-21]
【海外】美着手调查CDS市场问题  
[2008-10-21]
【政经】李长春在广东考察工作  
[2008-10-21]
【政经】2008义乌国际小商品博览会开幕  
[2008-10-21]
【海外】日新反恐特别措施法修正案获通过  
[2008-10-21]
【产业】国房景气指数连续十个月环比回落  
[2008-10-21]
【政经】9月我国企业商品价格环比下降0.9%  
[2008-10-21]
【金融】日本日经指数上涨3.34%  
[2008-10-21]
【政经】台湾特色零食亮相京城  
[2008-10-21]
【政经】晋神州煤业两名负责人被免职  
[2008-10-21]
【政经】王洛宾等著作权系列案一审判决  
[2008-10-21]
【海外】金融危机或令全球失业人数猛增2000万  
[2008-10-21]
【政经】周永康将出访越南等三国  
[2008-10-21]
【海外】沙特成为中东吸引外资最多的国家  
[2008-10-21]
【金融】工行在中东首家分行在迪拜开业  
[2008-10-21]
【金融】台北股市上涨10点  
[2008-10-21]
【海外】朝媒体主张剥夺日参与六方会谈资格  
[2008-10-21]
【海外】加拿大未雨绸缪应对金融危机  
[2008-10-21]
【海外】智阿加强双边贸易以应对金融危机  
[2008-10-21]
【海外】欧盟与亚洲间贸易额近年来大幅增长  
[2008-10-21]
【政经】王岐山将访问俄罗斯  
[2008-10-21]
【海外】IMF或将牵头向冰岛提供援助  
[2008-10-21]
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