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即时要闻
【产业】惠誉：美国房价将再降10%  
[2008-10-21]
【金融】香港黄金期货交易首日成交合约480张  
[2008-10-21]
【海外】上半年全球反倾销调查数量猛增  
[2008-10-21]
【海外】俄前8个月贸易额增长48.4%  
[2008-10-21]
【海外】法拟发展数字技术应对金融危机  
[2008-10-21]
【金融】日本日经指数早盘上涨2.59%  
[2008-10-21]
【政经】甘肃发现AB2型和B2型稀有血型  
[2008-10-21]
【海外】俄罗斯成立金融市场发展委员会  
[2008-10-21]
【政经】温家宝将出访俄、哈  
[2008-10-21]
【海外】萨卡什维利希望与中国进一步加强各领域合作  
[2008-10-21]
【金融】人民币市场汇价  
[2008-10-21]
【金融】法国将向六大银行注资105亿欧元  
[2008-10-21]
【金融】芝加哥大豆及玉米期货上涨  
[2008-10-21]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-21]
【金融】纽约黄金期货价格微幅上涨  
[2008-10-21]
【海外】布什未决定出台新的经济刺激方案  
[2008-10-21]
【产业】欧佩克可能减产令国际油价上涨   
[2008-10-21]
【政经】首尔纵火事件造成3名中国公民死亡  
[2008-10-21]
【海外】乌克兰总统决定推迟举行议会选举   
[2008-10-21]
【海外】墨西哥监狱发生骚乱造成15人死亡   
[2008-10-21]
【海外】波兰外长说应尽快批准《里斯本条约》  
[2008-10-21]
【金融】纽约股市三大股指大幅反弹  
[2008-10-21]
【海外】东非共同体秘书长呼吁建立非洲自由贸易区  
[2008-10-21]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008-10-21]
【海外】以色列总统佩雷斯延长利夫尼组阁期限  
[2008-10-21]
【产业】广州本田召回部分08款思迪牌轿车  
[2008-10-21]
【金融】纽约股市开盘涨幅超1%  
[2008-10-20]
【政经】三季度全国财政收入增10.5%  
[2008-10-20]
【政经】粤港探讨强化合作应对金融风暴  
[2008-10-20]
【海外】阿富汗北部发生自杀式袭击  
[2008-10-20]
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