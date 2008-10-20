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即时要闻
【金融】20日认购权证全部报升  
[2008-10-20]
【金融】20日国内黄金期货价涨多跌少  
[2008-10-20]
【政经】“保增长”成宏观调控最主要任务  
[2008-10-20]
【金融】香港恒生指数升768.80点  
[2008-10-20]
【政经】国家节能中心获准设立  
[2008-10-20]
【产业】中国轻工并入中国通用技术集团  
[2008-10-20]
【金融】沪深B股随大盘大幅走高  
[2008-10-20]
【金融】沪深股指双双上行  
[2008-10-20]
【产业】蓝田原总经理因行贿罪被判刑  
[2008-10-20]
【政经】四部门开展节能减排专项督察  
[2008-10-20]
【政经】前三季度中国固定资产投资增长27%　  
[2008-10-20]
【政经】前三季度我国消费品零售总额增22.0%  
[2008-10-20]
【产业】LG电子盈利锐减  
[2008-10-20]
【金融】人民币对美元汇率小幅走高  
[2008-10-20]
【金融】建行、中信前九月净利润增长  
[2008-10-20]
【金融】西藏首家工商银行对外营业  
[2008-10-20]
【政经】前三季度我国CPI上涨7.0%  
[2008-10-20]
【政经】中国将实现粮食连续五年增产  
[2008-10-20]
【金融】香港交易所正式推出黄金期货  
[2008-10-20]
【金融】“A+H”股实时数据提供服务将实现  
[2008-10-20]
【金融】台北股市下跌28点  
[2008-10-20]
【金融】韩政府实施大规模金融救援计划  
[2008-10-20]
【政经】越南总理阮晋勇抵琼开始访华  
[2008-10-20]
【海外】惠灵顿国际机场发生火灾  
[2008-10-20]
【金融】香港金管局将增发外汇基金票据  
[2008-10-20]
【金融】荷兰政府向荷兰国际集团大规模注资  
[2008-10-20]
【政经】杨佳案终审维持死刑原判  
[2008-10-20]
【产业】法兰克福书展显示数字化出版将成主流  
[2008-10-20]
【金融】日经指数收盘涨311.77点  
[2008-10-20]
【金融】汇丰在内地设立的第三家村镇银行挂牌  
[2008-10-20]
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