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即时要闻
【海外】印尼外围海域发生6.5级地震  
[2008-10-20]
【政经】云南发现2亿年前生物群化石库  
[2008-10-20]
【海外】尼日利亚北部霍乱52名儿童死亡  
[2008-10-20]
【海外】伊拉克未就美国驻军协议作出决定  
[2008-10-20]
【海外】泰反政府民盟在曼谷举行游行示威  
[2008-10-20]
【金融】特里谢：银行系统“正回归正常轨道”  
[2008-10-20]
【金融】东京股市早盘上涨0.53%  
[2008-10-20]
【海外】委内瑞拉总统表示将敦促欧佩克减产  
[2008-10-20]
【政经】前三季度GDP增9.9% CPI涨7%  
[2008-10-20]
【金融】拉美各国央行将联手应对金融危机  
[2008-10-20]
【金融】法国储蓄银行三名高管引咎辞职  
[2008-10-20]
【政经】我国秋粮再获丰收  
[2008-10-20]
【金融】人民币市场汇价（10月20日）  
[2008-10-20]
【政经】国家统计局发布前三季度经济情况  
[2008-10-20]
【海外】布什经济顾问：美部分地区已陷入衰退  
[2008-10-20]
【产业】华能集团风电项目落户内蒙古  
[2008-10-20]
【金融】沪深股市开盘情况  
[2008-10-20]
【政经】法兰克福书展闭幕  
[2008-10-20]
【海外】印度新德里一立交桥坍塌  
[2008-10-20]
【海外】第五次“未来论坛”在阿联酋落幕  
[2008-10-20]
【产业】欧佩克可能决定进行两轮减产  
[2008-10-20]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-20]
【政经】中非双方将深化新型战略伙伴关系   
[2008-10-20]
【海外】乌总理呼吁重新组建执政联盟  
[2008-10-20]
【海外】美报呼吁下届政府改善美国国际形象  
[2008-10-20]
【海外】巴拉克说以将认真考虑阿拉伯和平倡议  
[2008-10-20]
【海外】伊拉克什叶派执政联盟要求修改伊美安全协议  
[2008-10-20]
【海外】美国前国务卿鲍威尔宣布支持奥巴马  
[2008-10-20]
【政经】“雪龙号”南极科考准备就绪  
[2008-10-20]
【政经】山西神州煤业事故死亡5人受伤37人  
[2008-10-20]
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