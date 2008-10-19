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即时要闻
【海外】法语国家组织首脑会议闭幕  
[2008-10-20]
【海外】美成功发射首个太阳系边界探测器  
[2008-10-20]
【海外】中非双方将深化新型战略伙伴关系  
[2008-10-20]
【海外】九名中国工人在苏丹遭武装分子绑架  
[2008-10-19]
【三鹿问题奶粉】第十三次抽检液态奶均符合规定  
[2008-10-19]
【政经】中国工会新一届领导机构产生  
[2008-10-19]
【金融】证监会正式发布可交换债试行规定  
[2008-10-19]
【金融】台当局延长跌幅减半措施一周以救市  
[2008-10-19]
【金融】保监会：今年保费收入将破万亿元  
[2008-10-19]
【金融】证监会：城商行等三类企业暂停上市的说法不准确  
[2008-10-19]
【产业】今年中国汽车市场仍能保持增长态势  
[2008-10-19]
【政经】北京总部经济发展能力位列中国首位  
[2008-10-19]
【政经】三峡坝前水位突破156米关口  
[2008-10-19]
【海外】汤加发生里氏7.1级地震  
[2008-10-19]
【政经】国务院常务会议部署四季度经济工作  
[2008-10-19]
【政经】全总十五届执委会委员产生  
[2008-10-19]
【政经】新华社：推进农村改革发展的行动纲领  
[2008-10-19]
【政经】中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定（全文）  
[2008-10-19]
【海外】日本自卫队举行航空阅兵式  
[2008-10-19]
【海外】美国多数大报支持奥巴马  
[2008-10-19]
【政经】我国转基因奶牛研究取得重大突破  
[2008-10-19]
【产业】亚洲最大城轨制造基地在南京投产  
[2008-10-19]
【金融】国际经济一周大事预报  
[2008-10-19]
【金融】国际经济一周大事回顾  
[2008-10-19]
【金融】下周国际财经重要事件预告  
[2008-10-19]
【海外】克鲁格曼：美经济正陷入严重衰退  
[2008-10-19]
【产业】通用、克莱斯勒加快合并谈判进程  
[2008-10-19]
【产业】俄最大能源企业认为油气价格将维持高位  
[2008-10-19]
【产业】中国钢铁产业链开始逆向调整  
[2008-10-19]
【产业】国内钢价大幅下挫之势不减  
[2008-10-19]
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