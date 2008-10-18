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即时要闻
【产业】我国商用车仍将保持较高增长速度  
[2008-10-19]
【产业】国内卡车市场我国自主品牌占八成以上  
[2008-10-19]
【产业】交通运输业成交活跃  
[2008-10-19]
【产业】内蒙古成为重要风力发电装备制造基地  
[2008-10-19]
【产业】国产首款超百万亿次计算机将落户上海  
[2008-10-19]
【政经】中国-东盟港口合作高官会第一次会议召开  
[2008-10-19]
【政经】山东严禁小额贷款公司集资和吸收公众存款  
[2008-10-19]
【海外】新西兰发生里氏5.6级地震  
[2008-10-19]
【海外】韩国宣布为本国银行外债提供担保  
[2008-10-19]
【海外】柬埔寨新闻大臣呼吁柬泰不要再有战火  
[2008-10-19]
【海外】施泰因迈尔正式当选德国社民党总理候选人  
[2008-10-19]
【海外】日本近海发现大量“红灯笼水母”  
[2008-10-19]
【金融】刘明康：密切关注国内外形势变化  
[2008-10-19]
【政经】海峡两岸专家研讨应对金融危机  
[2008-10-19]
【政经】重庆试验统筹城乡改革  
[2008-10-19]
【产业】联合利华在巴西因污染环境遭重罚  
[2008-10-19]
【产业】欧佩克特别会议将决定大幅减产  
[2008-10-19]
【海外】印度国大党主席索尼娅会见俞正声  
[2008-10-19]
【海外】潘基文支持尽快召开国际金融峰会  
[2008-10-19]
【海外】美国将于近期主持召开国际金融峰会  
[2008-10-19]
【海外】匈牙利举行全国会议应对金融危机   
[2008-10-19]
【海外】埃及全力防范金融危机冲击  
[2008-10-19]
【海外】非洲三大地区组织将迎来历史性峰会  
[2008-10-19]
【海外】阿富汗一部落长老遭枪杀  
[2008-10-19]
【政经】黑龙江通报哈尔滨“10·11”伤害致死案相关情况  
[2008-10-18]
【海外】美国军舰访问格鲁吉亚  
[2008-10-18]
【海外】巴基斯坦成立专门委员会落实总统访华协议  
[2008-10-18]
【海外】津巴布韦媒体说津权力分享谈判再陷僵局  
[2008-10-18]
【政经】中国工会十五大主席团举行第三次会议  
[2008-10-18]
【政经】广西隆安县公安局局长、政委等13人因打黑除恶不力被停职审查  
[2008-10-18]
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