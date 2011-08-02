47户中央企业获国资委业绩考核A级 2011年08月03日 务院国资委3日公布了2010年度中央企业业绩考核结果，纳入国资委考核范围的121户中央企业中，有47户考核为最优的Ａ级，比上一年度增加9家；有2户中央企业被评为Ｄ级，比上一年度减少2户

越南新政府将继续促进经济社会可持续发展 2011年08月03日 越南新一届政府将继续推进革新开放事业，抓住发展机遇，促进国家经济社会全面、健康和可持续发展

湖北宜昌遭雷暴雨袭击10万多人受灾实 2011年08月02日 7月31日至8月1日，宜昌普降中到大雨，局部地区暴雨。全市5个县市区13个乡镇10.79万人受灾，紧急转移安置1134人，农作物受灾面积14.59千公顷，倒塌房屋36间

澳大利亚央行继续维持基准利率不变 2011年08月02日 澳大利亚中央银行2日召开月度货币政策会议，决定继续维持现行4.75%的基准利率不变。这是澳大利亚央行今年以来第七次作出维持利率不变的决定

工业品近全线下挫 大宗商品表现分化 2011年08月02日 ）2日，国内商品期货上市品种表现分化，工业品与农产品收盘涨跌不一，以上海期货交易所沪铅期货为首的工业类商品近全线下挫；而农产品相对较为强势，尾盘大多数上市商品小幅上涨收红

大型电动公交车充换电站在青岛投运 2011年08月02日 刚刚投入运营的青岛薛家岛电动汽车智能充换电站，是功能全、规模大、服务能力强的电动公交车充换电站，也是集公交车充换电、乘用车电池集中充电、配送以及储能应用于一体的电动汽车充换电站，可同时为120辆公交车电池充电，集中充电站可同时为360辆乘用车电池充电

海尔意向收购三洋电机家用电器业务 2011年08月02日 海尔日前与日本三洋电机株式会社就海尔意向收购三洋电机在日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的洗衣机、冰箱及其他家用电器业务签署备忘录

新华铁矿石价格指数环比上升1个单位至183 2011年08月02日 截至8月1日，中国港口铁矿石库存（沿海25港口）为9699万吨，比上周增加131万吨，环比增长1.37%。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为183，上升1个单位；58%品位的铁矿石价格指数为151，上升1个单位

韩国央行增持黄金外汇储备再创历史新高 2011年08月02日 截至7月底，韩国外汇储备总额上升至3110.3亿美元，同比增加65.5亿美元，韩国外汇储备规模继中国大陆、日本、俄罗斯、中国台湾、巴西和印度之后，排名全球第七位

美债违约警报解除 金融市场难言欢庆 2011年08月02日 美国国会两党终于达成了债务协议，因而在8月2日期限前终于避免了美国陷入历史上首次债务违约的窘境，但随后金融市场的“狂欢”只进行了短短半个多小时,美国长期债务问题并未得到有效解决，经济复苏的前景依然令人担忧

美债务协议未能提振欧洲股市 2011年08月02日 由于美国国会两党就债务上限达成协议，欧洲主要股市受到短暂提振，8月1日普遍高开，但协议中的不确定因素和美国经济形势的低迷，最终导致欧洲主要股指到收盘时普遍大幅下跌，银行股损失最为惨重