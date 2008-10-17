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即时要闻
【金融】美联储官员：经济疲软或持续数年  
[2008-10-17]
【政经】我国将进一步推进民生价格改革  
[2008-10-17]
【产业】荷兰电信巨头违规竞争被罚款  
[2008-10-17]
【产业】沿海散货运输市场综合指数下跌  
[2008-10-17]
【海外】俄国际储备一周减少155亿美元  
[2008-10-17]
【海外】泰国总理说政府将继续工作  
[2008-10-17]
【金融】德参议院通过5000亿欧元救市计划  
[2008-10-17]
【产业】中水投获准并入三峡总公司  
[2008-10-17]
【政经】“中华慈善大会”将在北京召开  
[2008-10-17]
【政经】河北已取缔流动和私营奶站735个  
[2008-10-17]
【海外】洪森说柬泰边境冲突不会升级  
[2008-10-17]
【海外】波兰北部一渔船倾覆2人死亡  
[2008-10-17]
【政经】我国成为ISO常任理事国  
[2008-10-17]
【产业】中国沿海散货运输市场指数下跌  
[2008-10-17]
【产业】全国商品房空置面积达1.3亿平方米  
[2008-10-17]
【金融】香港恒生指数跌676点  
[2008-10-17]
【产业】金融危机拖累美高科技企业  
[2008-10-17]
【海外】大型强子对撞机事故初步分析公布  
[2008-10-17]
【政经】发布地震谣言黑客获刑4年  
[2008-10-17]
【海外】俄空军一米格－29歼击机坠毁  
[2008-10-17]
【海外】北约部队空袭炸死阿17名平民  
[2008-10-17]
【金融】中小板指数略涨0.37%  
[2008-10-17]
【金融】美财长坦言经济政策存在过失  
[2008-10-17]
【海外】菲货船在索马里附近海域被劫持  
[2008-10-17]
【金融】认购权证全线回升  
[2008-10-17]
【金融】国内黄金期货价全线下跌  
[2008-10-17]
【金融】沪深B股涨跌互现  
[2008-10-17]
【金融】恒生指数跌4.44%  
[2008-10-17]
【金融】沪深股市温和反弹  
[2008-10-17]
【金融】德通过近5000亿欧元救市计划  
[2008-10-17]
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