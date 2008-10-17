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即时要闻
【政经】巴基斯坦总统扎尔达里结束访华  
[2008-10-17]
【政经】中国向韩国赠送朱鹮  
[2008-10-17]
【产业】中国制造业将步入黄金发展时期  
[2008-10-17]
【政经】香港本年度预计会出现较大财政赤字  
[2008-10-17]
【产业】四季度国内车价将稳步走低  
[2008-10-17]
【政经】北京西单发生局部路面沉陷  
[2008-10-17]
【政经】贵州遵义“1·29”交通事故原因查明  
[2008-10-17]
【金融】台北股市下跌115点  
[2008-10-17]
【产业】墨基础建材巨头三季度盈利下滑  
[2008-10-17]
【政经】468吨问题奶粉在邢台销毁  
[2008-10-17]
【金融】英报认为亚洲银行应能经受住金融危机考验  
[2008-10-17]
【政经】海峡两岸产业合作发展论坛举行  
[2008-10-17]
【金融】银监会发布实施新资本协议第一批监管规章  
[2008-10-17]
【政经】大峰矿爆破事故死亡人数上升  
[2008-10-17]
【政经】冀中能源金牛股份水泥厂已销毁问题奶粉468吨  
[2008-10-17]
【金融】东京日经股指收盘涨2.78%  
[2008-10-17]
【政经】宁夏煤矿事故死亡人数增至16人  
[2008-10-17]
【金融】萨尔瓦多总统呼吁拉美共对金融危机  
[2008-10-17]
【金融】特里谢称世界需稳定发展的中国  
[2008-10-17]
【产业】厄瓜多尔支持欧佩克减产  
[2008-10-17]
【海外】潘基文呼吁共应对世界粮食安全  
[2008-10-17]
【海外】泰柬军方同意争议区联合巡逻  
[2008-10-17]
【产业】墨西哥国家水泥公司盈利下滑  
[2008-10-17]
【金融】美经济基本面利空频传颓势愈显  
[2008-10-17]
【金融】阿根廷央行下调美元存款准备金率  
[2008-10-17]
【金融】福建首发行中小企业短期融资券  
[2008-10-17]
【产业】三亚酒店业境外市场出现负增长  
[2008-10-17]
【产业】俄东西伯利亚最大油田开始开采  
[2008-10-17]
【金融】拉美金融机构向本地区提供紧急贷款  
[2008-10-17]
【政经】黑龙江叫停八座危险尾矿库  
[2008-10-17]
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