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即时要闻
【金融】东京股市日经股指早盘回升  
[2008-10-17]
【海外】阿根廷开审前总统涉嫌武器走私案  
[2008-10-17]
【海外】美国密歇根州发生校园枪击案  
[2008-10-17]
【产业】调查机构预测手机市场增长放缓  
[2008-10-17]
【海外】阿根廷设措施限制中国产品进口  
[2008-10-17]
【金融】花旗痛失美国最大银行宝座  
[2008-10-17]
【产业】日韩将组企业联盟同购巴西铁矿  
[2008-10-17]
【金融】巴西BTG购雷曼兄弟部分资产  
[2008-10-17]
【金融】新加坡为个人及企业存款担保  
[2008-10-17]
【产业】谷歌三季度利润增长26%  
[2008-10-17]
【产业】诺基亚三季度营业利润大幅下滑  
[2008-10-17]
【政经】宁夏煤矿事故增至11人亡  
[2008-10-17]
【海外】欧盟推进《京都议定书》减排目标  
[2008-10-17]
【金融】17日东京股市日经指数上涨  
[2008-10-17]
【金融】人民币对美元汇率回落  
[2008-10-17]
【金融】美财长称政府入股银行正确  
[2008-10-17]
【产业】中法煤层气项目注册成功  
[2008-10-17]
【金融】美商行从美联储贷款额再创新高  
[2008-10-17]
【海外】美国9月消费价格与上月持平  
[2008-10-17]
【政经】国台办对王永庆逝世表示哀悼  
[2008-10-17]
【金融】本周央行净回笼资金量超千亿元  
[2008-10-17]
【海外】国际劳工组织称收入不平等加剧  
[2008-10-17]
【产业】美工业生产创新低  
[2008-10-17]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-17]
【金融】17日沪深股市双双高开  
[2008-10-17]
【海外】扎尔巴耶夫称亚洲需稳定和发展  
[2008-10-17]
【海外】阿尔巴尼亚纪念霍查诞辰百年  
[2008-10-17]
【海外】危地马拉发生6.6级地震  
[2008-10-17]
【海外】埃塞俄比亚总理称金融危机对本国影响小  
[2008-10-17]
【产业】欧佩克将提前举行特别会议  
[2008-10-17]
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