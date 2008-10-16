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即时要闻
【海外】巴基斯坦部落地区遭美军空袭  
[2008-10-16]
【政经】我国首个南极内陆考察站正式命名  
[2008-10-16]
【政经】德国、荷兰等国领导人将访华  
[2008-10-16]
【政经】斯洛文尼亚总统将访华  
[2008-10-16]
【政经】非洲国家海军舰艇首次访问我国  
[2008-10-16]
【政经】国际船舶工业博览会在浙江举行  
[2008-10-16]
【海外】日开发出针对性更广的宫颈癌疫苗  
[2008-10-16]
【金融】16日认购权证全线回落  
[2008-10-16]
【金融】16日国内黄金期货价全线下跌  
[2008-10-16]
【金融】香港恒生指数跌767.78点  
[2008-10-16]
【产业】美政府考虑向汽车业提供更多援助  
[2008-10-16]
【政经】三江源头科学考察活动圆满完成  
[2008-10-16]
【政经】中国调查出口日本的青刀豆意外事件  
[2008-10-16]
【金融】日本日经指数大幅下跌11.41%  
[2008-10-16]
【金融】沪深B股双双暴跌  
[2008-10-16]
【金融】16日中小板指重挫5.01%  
[2008-10-16]
【金融】沪深股指今日双双大挫  
[2008-10-16]
【金融】麻生说美国对银行救助力度不够  
[2008-10-16]
【产业】我国数据产业发展进入快车道  
[2008-10-16]
【政经】四十多年来三江源地区平均气温普遍升高  
[2008-10-16]
【政经】津警方抓获A级督捕犯罪嫌疑人  
[2008-10-16]
【政经】哈尔滨警方破获一特大盗窃案  
[2008-10-16]
【金融】央行今发行400亿元央行票据  
[2008-10-16]
【金融】龙净环保拟非公开发行股票  
[2008-10-16]
【政经】中国图书从法兰克福走向世界  
[2008-10-16]
【海外】格鲁吉亚问题对话进程艰难启动  
[2008-10-16]
【政经】专家提醒谨防“间谍永动机”病毒  
[2008-10-16]
【金融】国际经济简讯  
[2008-10-16]
【金融】台北股市下跌170点  
[2008-10-16]
【金融】欧盟峰会呼吁重塑全球金融体系  
[2008-10-16]
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