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即时要闻
【金融】世行否认为东盟提供资金  
[2008-10-16]
【产业】三峡总公司介入新型煤化工领域  
[2008-10-16]
【海外】热带风暴致委内瑞拉近万人受灾  
[2008-10-16]
【海外】巴基斯坦自杀式袭击致三警察亡  
[2008-10-16]
【金融】恒生指数午盘跌1212.70点  
[2008-10-16]
【金融】中国工商银行纽约分行正式开业  
[2008-10-16]
【产业】全国首家产业转移促进中心成立  
[2008-10-16]
【金融】欧盟放宽会计准则应对金融危机  
[2008-10-16]
【金融】欧盟国家同意联手应对金融危机  
[2008-10-16]
【金融】美联储称9月美国经济更疲软  
[2008-10-16]
【海外】美两党总统候选人做终场辩论  
[2008-10-16]
【海外】朝鲜要求韩国停止反朝活动  
[2008-10-16]
【产业】美批发物价指数连跌两月  
[2008-10-16]
【产业】欧盟企业研发投入增8.8%  
[2008-10-16]
【产业】欧佩克下调原油需求增长预测  
[2008-10-16]
【金融】沪指早盘跌3.68%  
[2008-10-16]
【产业】拉美上演生物燃料与粮食之争  
[2008-10-16]
【产业】韩将于明年在尼日利亚开采石油  
[2008-10-16]
【产业】内罗毕开通至广州直航航线  
[2008-10-16]
【产业】日产海外召回20万辆汽车  
[2008-10-16]
【产业】可口可乐第三财季利润增14%  
[2008-10-16]
【产业】台媒称王永庆辞世 享寿92岁  
[2008-10-16]
【金融】金融危机改变欧美银行业版图  
[2008-10-16]
【金融】彭博社称全球经济信心遭重挫  
[2008-10-16]
【金融】荷兰地方金融损失2.5亿欧元  
[2008-10-16]
【金融】9月股票开户数环比增15%  
[2008-10-16]
【金融】30年期国债22日招标发行  
[2008-10-16]
【金融】香港恒生指数开盘大跌  
[2008-10-16]
【金融】东京股市日经股指早盘暴跌  
[2008-10-16]
【金融】新规发布近百公司获大股东增持  
[2008-10-16]
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