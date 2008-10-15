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即时要闻
【金融】人民币对美元汇率小幅回落  
[2008-10-16]
【金融】人民币市场汇价（10月16日）  
[2008-10-16]
【海外】欧盟12月峰会拯救《里斯本条约》  
[2008-10-16]
【产业】关铝股份第一大股东变更  
[2008-10-16]
【产业】*ST九发大股东被裁定破产  
[2008-10-16]
【海外】德财长反对资助本国汽车工业  
[2008-10-16]
【海外】八国集团将开峰会应对金融危机  
[2008-10-16]
【金融】英三大银行要求政府改注资条款  
[2008-10-16]
【政经】三明麻醉致死事件责在医院管理  
[2008-10-16]
【金融】16日沪深两市大幅低开  
[2008-10-16]
【产业】空客受金融危机影响将推迟增产  
[2008-10-16]
【产业】法炼油业毛利润创近十年新高  
[2008-10-16]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-16]
【产业】美9月商品零售额降幅三年最大  
[2008-10-16]
【金融】伯南克称美国经济复苏尚需时日  
[2008-10-16]
【海外】欧盟与俄罗斯加强打击犯罪合作  
[2008-10-16]
【金融】东京股市早盘低开后下滑  
[2008-10-16]
【金融】纽约股市再遭重挫  
[2008-10-16]
【海外】俄罗斯和朝鲜将深化双边关系  
[2008-10-16]
【海外】独联体明年将举行联合军演  
[2008-10-16]
【海外】阿盟秘书长称叙黎建交需各方支持  
[2008-10-16]
【海外】海湾战争后首任科威特驻伊拉克大使将赴任  
[2008-10-16]
【金融】纽约汇市美元对欧元反弹  
[2008-10-16]
【金融】纽约黄金期货小幅下跌  
[2008-10-16]
【海外】格鲁吉亚问题国际会议中止  
[2008-10-16]
【海外】欧洲议会议长呼吁加强金融监管  
[2008-10-16]
【金融】欧商会称金融危机对实体经济影响加剧  
[2008-10-16]
【金融】伦敦股市大幅收低  
[2008-10-16]
【产业】国际油价跌破每桶75美元  
[2008-10-16]
【海外】9月欧元区通胀率继续下降  
[2008-10-15]
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