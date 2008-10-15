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即时要闻
【海外】布什表示对美国经济远景有信心  
[2008-10-15]
【政经】十一届全国政协常委会第三次会议开幕  
[2008-10-15]
【金融】欧委会建议提高存款最低担保额度  
[2008-10-15]
【金融】纽约三大股指开盘均跌2%  
[2008-10-15]
【海外】北约军舰驶往索马里保护联合国运粮船  
[2008-10-15]
【政经】胡锦涛与扎尔达里举行会谈  
[2008-10-15]
【金融】9月“大小非”减持量环比略有下降  
[2008-10-15]
【政经】中国海军舰艇编队访问俄罗斯  
[2008-10-15]
【政经】传言山西省委主要负责同志职务变动毫无根据  
[2008-10-15]
【海外】英国6月至8月失业率升至5.7%  
[2008-10-15]
【政经】吴邦国会见瑞士联邦议会国民院议长  
[2008-10-15]
【政经】第五期凭证式国债将发行  
[2008-10-15]
【金融】证监会紧急部署应对国际商品期货市场巨幅波动  
[2008-10-15]
【政经】澳门举办世界中医药大会  
[2008-10-15]
【海外】默克尔说德国经济正面临困难  
[2008-10-15]
【政经】合格奶粉生产的大白兔奶糖重新上市  
[2008-10-15]
【海外】格鲁吉亚问题国际会议举行  
[2008-10-15]
【政经】四川震后“三孤”人员已妥善安置  
[2008-10-15]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-10-15]
【海外】白俄罗斯举行大规模军事演习  
[2008-10-15]
【金融】中投将赎回对美货币市场基金投资  
[2008-10-15]
【产业】丰田发布新低油耗微型车  
[2008-10-15]
【产业】中国联合网络通信有限公司成立  
[2008-10-15]
【海外】叙利亚和黎巴嫩正式建交  
[2008-10-15]
【海外】柬泰军队在两国边境地区交火  
[2008-10-15]
【政经】蒙中睦邻合作关系研讨会举行  
[2008-10-15]
【金融】新华人寿启动农村小额保险试点  
[2008-10-15]
【政经】四川已募集救灾救助善款逾140亿元  
[2008-10-15]
【金融】今日认购权证全线上扬  
[2008-10-15]
【政经】第104届广交会开幕  
[2008-10-15]
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