疲软经济数据拖累纽约股市 2011年08月02日

避险需求减弱打压纽约金价小幅收低 2011年08月02日

纽约油价8月1日下跌 2011年08月02日

纽约汇市美元对主要货币涨跌互现 2011年08月02日

伦敦基本金属期货价格1日涨跌互现 2011年08月02日

阿富汗南部路边炸弹导致18名平民死亡 2011年07月29日 阿富汗警方说，南部赫尔曼德省29日上午发生一起路边炸弹爆炸事件，造成18名平民死亡

我国上半年查处制售假烟案件2203起 2011年07月29日 我国上半年共查处案值5万元以上的制售假烟案件2203起，捣毁制假窝点104个

哥斯达黎加总统改组内阁 2011年07月29日 哥斯达黎加总统劳拉·钦奇利亚28日宣布，接受卫生部长玛丽亚·路易莎·阿维拉辞职，任命外交部长雷涅·卡斯特罗出任环境、能源和电讯部长，外交部长由哥驻美洲国家组织大使恩里克·卡斯蒂略接任

韩国敦促朝鲜参加韩朝当局间工作会谈 2011年07月29日 韩国统一部发言人李种珠29日在例行记者会上说，韩国政府当天上午通过板门店向朝鲜政府通报了关于金刚山旅游的立场，并敦促朝鲜积极响应韩方建议参加韩朝当局之间的工作会谈

中证大宗商品股票等两指数8月22日发布 2011年07月29日 上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布，将于8月22日正式发布上证可持续发展产业主题指数和中证大宗商品股票指数

张吉龙首次主持召开亚足联执委会会议 2011年07月29日 在前主席哈曼被国际足联终身禁止从事与足球有关的活动后，亚足联于29日召开了执委会会议，对接下来的亚足联工作进行安排，而这也是代理主席张吉龙首次主持召开执委会会议

暴雨肆虐首都机场航班受阻 2011年07月29日 29日早晨，北京出现雷雨天气。受此影响，首都机场延误和取消航班近百架次