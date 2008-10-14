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即时要闻
【产业】波音劳资谈判破裂  
[2008-10-15]
【海外】美欧称与俄继续国际空间站合作  
[2008-10-15]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-15]
【金融】美国财政赤字达4550亿美元  
[2008-10-15]
【海外】英法海底隧道将明年2月通车  
[2008-10-15]
【海外】埃及采取措施应对世界金融危机  
[2008-10-15]
【海外】捷美将加强反恐合作  
[2008-10-15]
【海外】美称对在伊长期驻军有信心  
[2008-10-15]
【金融】科技板块拖累美股收低  
[2008-10-15]
【金融】黄金期货价格继续下跌  
[2008-10-15]
【金融】美国股市收低  
[2008-10-15]
【金融】纽约汇市美元对欧元继续下跌  
[2008-10-15]
【海外】巴罗佐敦促欧盟携手应对金融危机  
[2008-10-15]
【海外】赖斯称美将促巴以达成和平协议  
[2008-10-15]
【海外】巴罗佐称恢复与俄谈判符合欧盟利益  
[2008-10-15]
【金融】法国敦促金融企业落实救助措施  
[2008-10-15]
【金融】投资者信心回暖提振伦敦股市  
[2008-10-15]
【产业】国际油价回落至79美元之下  
[2008-10-15]
【海外】阿联酋宣布承认科索沃独立  
[2008-10-15]
【政经】王岐山会见美国参议员哈格尔  
[2008-10-14]
【政经】近一周全国主要农副产品价格下降  
[2008-10-14]
【海外】泰总理说将和平解决泰柬边境争端  
[2008-10-14]
【政经】中马建交15周年招待会在京举行  
[2008-10-14]
【海外】印度介绍“月船1号”最重要探测仪器  
[2008-10-14]
【海外】澳总理发表电视讲话谈经济情况  
[2008-10-14]
【政经】福建四起患者死亡事件初步分析与麻醉有关  
[2008-10-14]
【政经】绑架杀害台商案主犯一审被判死刑  
[2008-10-14]
【金融】布什表示将推出具体救市措施  
[2008-10-14]
【金融】日欲恢复向银行系统注入公共基金  
[2008-10-14]
【金融】14日国内金银价跌多涨少  
[2008-10-14]
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