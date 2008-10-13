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即时要闻
【金融】亚太地区主要股市多数上涨  
[2008-10-13]
【金融】外围市场与政策利好助A股强劲反弹  
[2008-10-13]
【金融】五央行联手供应市场“无限量”流动性  
[2008-10-13]
【海外】美经济学家获诺贝尔经济学奖  
[2008-10-13]
【政经】最高法院正式启动巡视工作制度  
[2008-10-13]
【政经】南非军舰将首次访问中国  
[2008-10-13]
【政经】哈尔滨公安局通报“10·11”恶性伤害致死案  
[2008-10-13]
【政经】前三季度外贸进出口总值近2万亿美元  
[2008-10-13]
【金融】新加坡表示将确保金融体系稳定  
[2008-10-13]
【金融】国际经济简讯  
[2008-10-13]
【政经】中、塔、吉交界发生5.3级余震  
[2008-10-13]
【政经】前三季度初级产品进口增长近七成  
[2008-10-13]
【产业】欧佩克上周油价跌破每桶80美元  
[2008-10-13]
【金融】上海金交所调整保证金比例  
[2008-10-13]
【海外】美国驻墨蒙特雷领事馆遭枪击  
[2008-10-13]
【政经】前三季度出口增长22.3%  
[2008-10-13]
【金融】沪深B股大幅反弹  
[2008-10-13]
【政经】李克强会见新加坡客人  
[2008-10-13]
【政经】刘延东会见科威特公主  
[2008-10-13]
【政经】大连警方抓获A级逃犯吴绪成  
[2008-10-13]
【政经】第十四届世界地震工程大会召开  
[2008-10-13]
【金融】沪深股市大幅反弹  
[2008-10-13]
【金融】国内黄金期货价全线下跌  
[2008-10-13]
【金融】英国政府将控股两大商业银行  
[2008-10-13]
【金融】美国政府应对金融危机“考虑不周”  
[2008-10-13]
【金融】恒生指数大涨10.24%  
[2008-10-13]
【金融】中小板指数见新低后反涨1.02%  
[2008-10-13]
【金融】韩国首尔股市大幅反弹  
[2008-10-13]
【政经】长春破获团伙武装贩运毒品案  
[2008-10-13]
【政经】林建东涉嫌泄露国家司法考试内容被起诉  
[2008-10-13]
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