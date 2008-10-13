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即时要闻
【金融】澳总理认为澳经济放缓但不会衰退  
[2008-10-13]
【海外】朝美关系出现新转机  
[2008-10-13]
【政经】梁光烈与新加坡国防部长会谈  
[2008-10-13]
【产业】“新湖系”集体停牌启动整合  
[2008-10-13]
【产业】中国网通挂牌出售五家星级酒店  
[2008-10-13]
【政经】第7届亚欧人民论坛在北京召开  
[2008-10-13]
【政经】质检总局抽检第十批液态奶  
[2008-10-13]
【产业】前三季度全国铁路客货运量增幅较大  
[2008-10-13]
【政经】湖北神农架林区将于明年启动生态补偿  
[2008-10-13]
【海外】印度登革热病例超过800例  
[2008-10-13]
【政经】前三季度我国累计贸易顺差下降  
[2008-10-13]
【政经】四川江安矿难已造成3人遇难  
[2008-10-13]
【产业】中国航天科技集团在深圳建设技术研发转化平台  
[2008-10-13]
【政经】甘肃疏勒河建成国内首个大型灌区信息化工程  
[2008-10-13]
【金融】工行中行神华将率先明确分红比例  
[2008-10-13]
【政经】四川江安煤矿事故已致三人死亡  
[2008-10-13]
【海外】金融动荡引发英国冰岛外交冲突  
[2008-10-13]
【海外】澳大利亚应对金融危机主抓银行稳定  
[2008-10-13]
【金融】香港恒生指数大涨3.24％  
[2008-10-13]
【海外】金融学能否获诺贝尔经济学奖认可？  
[2008-10-13]
【海外】阿根廷考虑出台限制进口等应对危机措施  
[2008-10-13]
【海外】智利总统呼吁民众冷静应对金融动荡  
[2008-10-13]
【金融】13日早盘上证综指跌3.44％  
[2008-10-13]
【海外】伊朗预计欧佩克紧急会议将宣布减产  
[2008-10-13]
【海外】世行和IMF认为发展中国家面临严峻挑战  
[2008-10-13]
【产业】克莱斯勒正考虑多种合并可能  
[2008-10-13]
【产业】美国平板电视市场出现减速势头  
[2008-10-13]
【海外】美联储批准富国银行收购美联银行  
[2008-10-13]
【海外】阿呼吁增加发展中国家在世行投票权  
[2008-10-13]
【政经】山东精简中小企业贷款审批程序  
[2008-10-13]
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