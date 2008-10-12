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即时要闻
【金融】亚太主要股市开盘后多反弹  
[2008-10-13]
【海外】欧元区首脑会议金融危机应对计划要点  
[2008-10-13]
【海外】世行承诺帮助发展中国家应对危机  
[2008-10-13]
【海外】德国有望出台4000亿欧元拯救计划  
[2008-10-13]
【政经】三季度对经济状况满意度的指数为90.3  
[2008-10-13]
【政经】三季度消费者信心指数为93.8  
[2008-10-13]
【海外】阿根廷将审理前总统走私武器案  
[2008-10-13]
【金融】香港恒生指数高开359.29点  
[2008-10-13]
【海外】中国官员呼吁加强国际合作  
[2008-10-13]
【海外】葡宣布总额200亿欧元金融援助计划  
[2008-10-13]
【金融】人民币对美元汇率走高40个基点  
[2008-10-13]
【金融】人民币市场汇价(10月13日)  
[2008-10-13]
【海外】日政府和央行冻结所持金融机构股票  
[2008-10-13]
【金融】13日沪深股市双双低开  
[2008-10-13]
【海外】挪威发行巨额政府债券  
[2008-10-13]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-13]
【海外】诺贝尔奖让碗水母成“明星”  
[2008-10-13]
【海外】阿拉伯国家将成立法律委员会支持苏丹  
[2008-10-13]
【海外】黎巴嫩军队抓获部分恐怖分子  
[2008-10-13]
【金融】欧元区领导人通过应对金融危机行动计划  
[2008-10-13]
【海外】埃及重申政治途径解决达尔富尔危机  
[2008-10-13]
【海外】叙总统吁巴勒斯坦内部恢复团结  
[2008-10-13]
【政经】四川发生煤与瓦斯突出事故10人失踪  
[2008-10-12]
【金融】银监会：全力推进现代化农村金融体制建设  
[2008-10-12]
【金融】台当局出台稳定股市三措施  
[2008-10-12]
【海外】俄军一天内成功试射多枚导弹  
[2008-10-12]
【海外】印度交通死亡人数居世界之首  
[2008-10-12]
【政经】人民日报：掌握改革开放主动权  
[2008-10-12]
【政经】云南一公安局刑侦大队长在解救人质过程中牺牲  
[2008-10-12]
【政经】福建省最大公务执法船正式列编厦门海事局  
[2008-10-12]
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