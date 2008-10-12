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即时要闻
【政经】我国将采取多项措施推进高新技术产业化  
[2008-10-12]
【政经】广州海关查获粮食等资源性商品走私大案  
[2008-10-12]
【政经】《电子信息产品污染控制重点管理目录制定程序》发布  
[2008-10-12]
【海外】巴格达一市场发生汽车炸弹爆炸9人死亡  
[2008-10-12]
【海外】联合国代表称阿富汗政府改组体现政治决心  
[2008-10-12]
【政经】新华社：农村改革尤其要加大“多予”力度  
[2008-10-12]
【政经】十七届三中全会公报（全文）  
[2008-10-12]
【政经】于幼军被撤销中央委员会委员职务  
[2008-10-12]
【政经】《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》获通过  
[2008-10-12]
【政经】十七届三中全会闭幕  
[2008-10-12]
【政经】山西省政协主席金银焕遇车祸身亡  
[2008-10-12]
【海外】俄成功试射一枚RS-12M型洲际导弹  
[2008-10-12]
【政经】国内最大流感疫苗生产基地将在深圳建成  
[2008-10-12]
【政经】全国将开展矿山尾矿综合利用摸底调查  
[2008-10-12]
【金融】专家谈金融危机蔓延下的中国经济  
[2008-10-12]
【金融】我国初步建成银行支付清算网络体系  
[2008-10-12]
【金融】国际经济一周大事预报  
[2008-10-12]
【金融】国际经济一周大事回顾  
[2008-10-12]
【政经】南京大屠杀历史又添新证  
[2008-10-12]
【政经】新疆地产奶制品销量逐渐回升  
[2008-10-12]
【政经】农业部闽台农作物种质资源利用重点开放实验室揭牌  
[2008-10-12]
【海外】国际奥委会将重新彻查北京奥运会兴奋剂检测样本  
[2008-10-12]
【海外】科特迪瓦原反对派武装建议推迟大选  
[2008-10-12]
【海外】日本研究者用高分子材料制成超微结构  
[2008-10-12]
【海外】“诺伯特”飓风登陆墨西哥西北部海岸  
[2008-10-12]
【海外】立陶宛举行新一届议会选举  
[2008-10-12]
【海外】林毅夫说三大因素助中国应对金融危机  
[2008-10-12]
【海外】欧佩克可能减产保持市场供求平衡  
[2008-10-12]
【海外】64名武装分子在阿富汗南部被打死  
[2008-10-12]
【海外】澳大利亚将为银行存款提供担保  
[2008-10-12]
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