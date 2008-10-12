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即时要闻
【海外】俄美宇航员与太空游客飞赴国际空间站  
[2008-10-12]
【海外】朝鲜表示将继续宁边核设施去功能化  
[2008-10-12]
【海外】金融危机阴影下的20国集团特别会议  
[2008-10-12]
【政经】两岸学者共谋两岸关系和平发展  
[2008-10-12]
【政经】联非达团向中国驻苏丹达尔富尔维和部队授勋  
[2008-10-12]
【政经】瑞士联邦议会国民院议长将访华  
[2008-10-12]
【金融】宁夏成功重组两家地方金融机构  
[2008-10-12]
【产业】国内钢价创今年新低  
[2008-10-12]
【金融】中国代表呼吁各国齐心协力维护国际金融市场稳定  
[2008-10-12]
【金融】IMF呼吁国际社会协调行动稳定金融市场  
[2008-10-12]
【金融】阿曼称将维持本币同美元挂钩的汇率政策  
[2008-10-12]
【金融】澳大利亚经济学家称金融危机不会引起澳经济衰退  
[2008-10-12]
【金融】AIG高管称非洲业务可能不会受影响  
[2008-10-12]
【海外】日本将继续就朝核问题与相关国家合作  
[2008-10-12]
【海外】韩国欢迎美国将朝鲜从“支恐”名单中除名  
[2008-10-12]
【政经】中国马其顿互致贺电庆祝建交15周年  
[2008-10-12]
【政经】新疆建立新疆扁吻鱼自然保护区  
[2008-10-12]
【政经】广西将陆续建设一批重大铁路项目  
[2008-10-12]
【政经】青海省非公有制经济发展驶入快车道  
[2008-10-12]
【产业】中国企业与印度签3.9亿美元进口订单  
[2008-10-12]
【海外】俄远程战略轰炸机成功发射多枚训练用巡航导弹  
[2008-10-12]
【海外】美军驱逐舰访问柬埔寨  
[2008-10-12]
【海外】伊朗不认为核谈判已陷入僵局  
[2008-10-12]
【海外】俄罗斯地震死亡人数升至12人  
[2008-10-12]
【海外】巴基斯坦总统扎尔达里期待访华  
[2008-10-12]
【海外】美国宣布将朝鲜从“支恐”名单中除名  
[2008-10-12]
【海外】伊朗石油部长呼吁稳定原油市场  
[2008-10-12]
【海外】穆加贝总统公布内阁部长人选安排  
[2008-10-12]
【海外】欧洲议会称欧盟应为实现中东和平发挥更重要作用  
[2008-10-12]
【海外】法国表示将继续推动中东和平进程  
[2008-10-12]
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