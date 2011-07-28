- 2011年07月29日“7·23”事故救援善后总指挥部：“7·23”事故遇难人员赔偿救助标准为91.5万元
- 2011年07月29日湖北省计划在未来五年新建100万套保障房，住房保障覆盖面力争达到城镇总户数的20%以上
- 2011年07月29日今年上半年，浙江省非国有投资增长26.8%，其中民间投资增长29%，比1-5月提高1.5个百分点。国有投资增长24%。非国有投资增速比国有快2.8个百分点
- 2011年07月29日无论是以营业收入衡量还是以纳税额评价，在上海排名前100位的外商投资企业中，都有约三分之二来自第三产业，显示出上海“最有实力”的外资企业正在加速向服务业集聚
- 2011年07月29日如果世界最大经济体美国的信用评级遭降，会带来哪些连锁反应：债券市场或短期震荡；抵押品缩水 银行面临资金缺口；美元“避险天堂”作用或减弱；股票、大宗商品和劣质债券将被抛售
- 2011年07月29日新加坡交易所将任命曾在香港交易所任职的李晞禔为高级副总裁兼上市部中国业务主任，以拓展中国企业上市业务，同时帮助中国在新上市企业提升与投资者的关系
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- 2011年07月28日斯里兰卡新闻部长兼政府发言人拉姆贝克维拉２８日说，政府将于今年年底前解除持续数年的紧急状态。斯里兰卡当前的紧急状态法于２００５年时任外交部长卡迪尔加马尔遇刺身亡后开始实施。根据紧急状态法，斯里兰卡当局可以不经审讯拘捕任何涉嫌参与恐怖活动的人。
- 2011年07月28日俄罗斯达吉斯坦共和国内务部２８日说，该共和国总统新闻局局长哈伦·库尔班诺夫当天遭不明身份枪手袭击身亡。
- 2011年07月28日阿富汗乌鲁兹甘省首府提林库特２８日下午发生连环爆炸事件。爆炸发生后，一伙武装人员向当地一座警察局发动袭击，并与警方交火，目前枪战仍在继续。
- 2011年07月28日商务部２８日发布消息称，在国家扶持生猪生产一系列政策引导下，近来全国生猪及猪肉价格出现小幅回落。全国３６个大中城市猪肉批发均价每公斤２６．１１元，比前一周下降０．２％。
- 2011年07月28日伊拉克警方２８日说，伊北部城市提克里特当天发生两起针对伊安全部队的爆炸袭击事件，造成至少１０人死亡、３０人受伤。
- 2011年07月28日美国哥伦比亚特区地方法院法官罗伊斯·兰伯思27日裁决，国家卫生研究院利用联邦资金资助人类胚胎干细胞研究并不违反法律。这一判决与他本人去年发布的禁止联邦资金资助人类胚胎干细胞研究的临时禁令相反，被认为是对美国胚胎干细胞研究的一个推动
- 2011年07月28日今年上半年澳门财政总收入累计达514.5亿澳门元，较去年同期增长44.9%
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