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即时要闻
【海外】美国两党总统候选人各自提出新经济政策主张  
[2008-10-11]
【海外】美共和党副总统候选人佩林被指滥用职权  
[2008-10-11]
【海外】24国集团呼吁采取广泛的国际行动防止金融危机恶化  
[2008-10-11]
【海外】美反垄断监管机构批准富国收购美联  
[2008-10-11]
【海外】梅德韦杰夫说独联体虽不理想但存优点  
[2008-10-11]
【政经】广西合山煤矿瓦斯爆炸事故第二轮搜救结束 确定9死9伤  
[2008-10-11]
【海外】里尔世界经济论坛聚焦可持续发展  
[2008-10-11]
【海外】国际能源机构下调全球原油需求量预期  
[2008-10-11]
【海外】美印签署两国民用核能合作协议  
[2008-10-11]
【海外】墨西哥央行再抛64亿美元遏制本币贬值  
[2008-10-11]
【海外】西方七国集团宣布应对金融危机行动计划  
[2008-10-11]
【金融】香港股市市值一周“蒸发”逾2万亿港元  
[2008-10-11]
【海外】保尔森说美政府正推进购买金融机构股份计划  
[2008-10-11]
【海外】奥巴马呼吁全球联手应对金融危机   
[2008-10-11]
【政经】中印签署贸易救济合作机制谅解备忘录   
[2008-10-11]
【海外】格林斯潘称美房市明年上半年将回暖  
[2008-10-11]
【金融】沪指周跌幅超12%  
[2008-10-11]
【金融】一批上市公司获大股东增持  
[2008-10-11]
【金融】芝加哥大豆及玉米期货全线跌停  
[2008-10-11]
【金融】纽约黄金期货价格冲高回落  
[2008-10-11]
【金融】纽约汇市美元对多数主要货币上涨  
[2008-10-11]
【金融】欧洲三大股指全线大跌  
[2008-10-11]
【金融】拉美股市继续暴跌  
[2008-10-11]
【金融】道指连续第八天收低  
[2008-10-11]
【政经】河北抓获迄今制售三聚氰胺“蛋白粉”最多的嫌疑人  
[2008-10-10]
【政经】哈尔滨大厦火灾原因查明  
[2008-10-10]
【政经】广西河池砷污染致450人尿砷超标4人轻度中毒  
[2008-10-10]
【产业】国际油价盘中跌破每桶80美元  
[2008-10-10]
【金融】深交所发布上市公司回购股份业务指引  
[2008-10-10]
【政经】陈李蔼伦将任香港特区政府经济顾问  
[2008-10-10]
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