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即时要闻
【金融】芝加哥小麦期价收低  
[2008-10-10]
【金融】东京股市早盘一度暴跌11.4%  
[2008-10-10]
【海外】马其顿宣布承认科索沃独立  
[2008-10-10]
【产业】国际油价跌至87美元以下  
[2008-10-10]
【金融】拉美股市继续下挫  
[2008-10-10]
【金融】纽约黄金期货价格大幅下跌  
[2008-10-10]
【金融】道琼斯指数跌破8600点  
[2008-10-10]
【金融】金融危机蔓延　恐慌笼罩欧洲股市  
[2008-10-10]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2008-10-10]
【海外】布什将和七国财长讨论金融危机  
[2008-10-10]
【金融】美股暴跌　道琼斯指数重挫7.3%  
[2008-10-10]
【海外】加拿大一架军机坠毁  
[2008-10-10]
【海外】塞尔维亚要求黑山驻塞大使离境  
[2008-10-10]
【政经】专家联合调查“刺五加”疑似不良反应  
[2008-10-09]
【政经】哈尔滨一大厦着火 未发现人员死亡  
[2008-10-09]
【海外】拉夫罗夫称格退出独联体无大影响  
[2008-10-09]
【海外】俄计划2016年发射金星探测器  
[2008-10-09]
【海外】俄不准备向伊朗提供S-300防空导弹系统  
[2008-10-09]
【金融】中银与银联在新加坡联合发行信用卡  
[2008-10-09]
【海外】首届东亚环境部长会议河内举行  
[2008-10-09]
【金融】欧洲央行将向商业银行提供不限额短期贷款  
[2008-10-09]
【海外】非行行长称全球金融动荡将导致非洲经济放缓  
[2008-10-09]
【产业】猪肉全国均价持续走低  
[2008-10-09]
【海外】津巴布韦再次出现霍乱疫情  
[2008-10-09]
【金融】证监会正式发布回购新规   
[2008-10-09]
【金融】亚太地区主要股市涨跌互见  
[2008-10-09]
【金融】证监会提高再融资上市公司现金分红标准  
[2008-10-09]
【海外】国际货币基金组织称非洲经济将放缓  
[2008-10-09]
【产业】欧佩克日油价跌破每桶80美元  
[2008-10-09]
【政经】三峡蓄水期间发电量19亿千瓦时  
[2008-10-09]
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