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即时要闻
【金融】沪深股指继续下行  
[2008-10-09]
【金融】9日中小板指数高开低走  
[2008-10-09]
【政经】陕西审计出违规资金137亿余  
[2008-10-09]
【金融】日本东京股市小幅下跌  
[2008-10-09]
【政经】三季度全国企业景气指数回落  
[2008-10-09]
【产业】百度网络交易平台定名“有啊”  
[2008-10-09]
【海外】俄罗斯股市9日闭市防暴跌  
[2008-10-09]
【政经】广西河池城区供水未受砷污染影响  
[2008-10-09]
【海外】越南国家主席强调要不断加强反腐斗争  
[2008-10-09]
【金融】台北股市下跌75点  
[2008-10-09]
【金融】香港基本利率下调至2厘  
[2008-10-09]
【金融】韩国央行下调基准利率至5%  
[2008-10-09]
【海外】冰岛金融危机进一步加剧  
[2008-10-09]
【海外】澳大利亚矿业公司看好中国经济发展  
[2008-10-09]
【海外】俄四大油气公司向政府申请贷款以偿还外债  
[2008-10-09]
【海外】日本倒闭企业数量进一步大增  
[2008-10-09]
【金融】阿根廷总统认为金融危机是在为金融泡沫还债  
[2008-10-09]
【金融】日本东京股市早盘止跌回升  
[2008-10-09]
【金融】俄对股市设立新的涨跌幅限制  
[2008-10-09]
【产业】联通网通合并获证监会批准  
[2008-10-09]
【金融】金融危机下欧洲大银行重排座次  
[2008-10-09]
【海外】IMF下调拉美经济增长预测  
[2008-10-09]
【三鹿问题奶粉】奶农获临时救助补贴资金  
[2008-10-09]
【政经】辽宁电信经理盗窃IP账号获刑  
[2008-10-09]
【产业】沃尔沃计划紧急裁员2200人  
[2008-10-09]
【产业】经济低迷或将导致钻石价格下跌  
[2008-10-09]
【金融】美国财长称全球市场仍严重紧缩  
[2008-10-09]
【产业】国家统计局发布三季度企业景气指数  
[2008-10-09]
【金融】德财长提出应对危机的八条建议  
[2008-10-09]
【政经】中国经济快速增长对世界非常重要  
[2008-10-09]
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