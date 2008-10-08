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即时要闻
【海外】美总统候选人欢迎西方央行联手降息  
[2008-10-09]
【金融】法国政府将参股公司以救市  
[2008-10-09]
【金融】人民币市场汇价(10月9日)  
[2008-10-09]
【金融】央行9日发行150亿元3个月期央行票据  
[2008-10-09]
【金融】三公司获大股东增持  
[2008-10-09]
【金融】芝加哥谷物期货价格上涨  
[2008-10-09]
【金融】拉美股市继续下跌  
[2008-10-09]
【金融】西方央行联手降息应对金融危机  
[2008-10-09]
【海外】欧佩克将讨论国际石油市场形势  
[2008-10-09]
【政经】西藏当雄县发生5.4级余震  
[2008-10-09]
【海外】法国建议明年召开欧安组织峰会  
[2008-10-09]
【海外】乌克兰总统宣布解散议会  
[2008-10-09]
【海外】美军承认炸死30名阿富汗平民   
[2008-10-09]
【海外】布什与德国和巴西领导人讨论金融危机   
[2008-10-09]
【海外】土耳其库尔德武装发动袭击25人伤亡  
[2008-10-09]
【金融】美股连续第六天下挫  
[2008-10-09]
【金融】纽约汇市美元对主要货币涨跌不一   
[2008-10-09]
【金融】纽约黄金期货价格大涨至900美元上方  
[2008-10-09]
【金融】美原油库存增加令国际油价回落  
[2008-10-09]
【海外】布什签署美印民用核能合作协议  
[2008-10-09]
【海外】IMF对世界经济和贸易增长最新预测  
[2008-10-08]
【海外】世界经济论坛公布全球竞争力排名  
[2008-10-08]
【海外】俄军2012年将减至100万  
[2008-10-08]
【海外】伊朗总统说制裁对伊朗毫无作用  
[2008-10-08]
【海外】哈马斯认为不应急于制裁阻碍巴勒斯坦内部和解的派别  
[2008-10-08]
【政经】曾荫权称对香港金融制度充满信心  
[2008-10-08]
【海外】IMF预测中国经济仍将快速增长  
[2008-10-08]
【政经】中国主张加强国际合作打击跨国犯罪  
[2008-10-08]
【海外】IMF称世界经济正进入“严重低迷”  
[2008-10-08]
【海外】坦桑尼亚霍乱疫情造成四人死亡  
[2008-10-08]
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