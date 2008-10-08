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即时要闻
【政经】我国仿制药注册申请数量下降  
[2008-10-08]
【金融】亚太地区主要股市8日全线下跌  
[2008-10-08]
【金融】港股因全球股灾拖累泻逾8%  
[2008-10-08]
【政经】中非发展基金在非首个经贸区启动  
[2008-10-08]
【海外】埃及楼房倒塌造成至少16人死伤  
[2008-10-08]
【海外】伊拉克发生自杀式爆炸6人死亡  
[2008-10-08]
【金融】香港外汇储备达1606亿美元  
[2008-10-08]
【金融】国务院决定9日起免征利息税  
[2008-10-08]
【金融】央行9日起下调一年期存贷款利率  
[2008-10-08]
【金融】央行15日起下调存款准备金率  
[2008-10-08]
【产业】美国巨兽公司收购中华英才网  
[2008-10-08]
【金融】中银基金13日发行首只债券基金  
[2008-10-08]
【金融】国际财务报告准则大会将首次在中国举行  
[2008-10-08]
【金融】深交所发布新修订服务体系建设纲要  
[2008-10-08]
【政经】中国科学家发现控制水稻高产两种关键基因  
[2008-10-08]
【金融】香港股市跌1372点  
[2008-10-08]
【金融】英政府宣布500亿英镑一揽子银行救助计划  
[2008-10-08]
【产业】8日国内金银价涨多跌少  
[2008-10-08]
【金融】8日沪深B股双双下跌  
[2008-10-08]
【金融】8日中小板指跌2.9%  
[2008-10-08]
【金融】英国银行再融资困难加剧  
[2008-10-08]
【政经】国资委：严格限制职工投资关联企业  
[2008-10-08]
【政经】国资委：国企职工入股原则上限于持有本企业股权  
[2008-10-08]
【产业】美国铝业公司三季度利润下滑过半  
[2008-10-08]
【金融】阿根廷央行将遏制货币大幅贬值  
[2008-10-08]
【金融】沪深股市出现惯性下跌  
[2008-10-08]
【金融】沪深股市8日认购权证多报跌  
[2008-10-08]
【三鹿问题奶粉】河北逮捕27名“奶粉事件”涉嫌犯罪人员  
[2008-10-08]
【政经】香港第四届立法会举行首次会议  
[2008-10-08]
【政经】上海奉贤发生三氯化磷泄漏事故  
[2008-10-08]
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