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即时要闻
【金融】亚太股市8日跌声一片  
[2008-10-08]
【海外】法国表示将采取措施稳定金融市场信心  
[2008-10-08]
【政经】《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》国家标准发布  
[2008-10-08]
【政经】唐山古冶区连发两起矿难  
[2008-10-08]
【金融】金融危机对新兴市场冲击不容低估  
[2008-10-08]
【海外】粮价上涨“吞没”拉美15年减贫成果  
[2008-10-08]
【金融】荷兰公司市值缩水约三分之一  
[2008-10-08]
【政经】辽宁私彩诈骗案宣判  
[2008-10-08]
【金融】台北股市大跌318点  
[2008-10-08]
【金融】日经指数暴跌9.38%  
[2008-10-08]
【海外】尼泊尔一架小型客机失事  
[2008-10-08]
【海外】法国拟推动欧中“万里货运线”建设  
[2008-10-08]
【金融】德意志银行未制定任何筹资计划  
[2008-10-08]
【金融】德国危机银行CEO辞职  
[2008-10-08]
【海外】美总统候选人举行第二场辩论  
[2008-10-08]
【海外】泰7日骚乱造成400多人受伤  
[2008-10-08]
【海外】法政府力压上市企业遵守新规范  
[2008-10-08]
【政经】《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》国家标准实施  
[2008-10-08]
【政经】全国抗震救灾总结表彰大会举行  
[2008-10-08]
【金融】7日全球股市扫描  
[2008-10-08]
【金融】8日沪深股市早盘跌幅超3%  
[2008-10-08]
【金融】前三季度券商佣金收入约800亿元  
[2008-10-08]
【产业】万科9月实现销售43亿元  
[2008-10-08]
【金融】8日人民币对美元汇率小幅走高  
[2008-10-08]
【金融】香港恒生指数大幅低开  
[2008-10-08]
【海外】布什说参加北京奥运会终身难忘  
[2008-10-08]
【金融】荷兰提高银行存款账户担保额  
[2008-10-08]
【金融】全球对冲基金指数创最大月跌幅  
[2008-10-08]
【海外】伦敦对企业最具投资吸引力  
[2008-10-08]
【金融】美国退休金账户大幅缩水  
[2008-10-08]
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