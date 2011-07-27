内地成为投资香港最大单一来源市场 2011年07月28日

阿海珐集团因日本核泄漏事故损失惨重 2011年07月28日

标致雪铁龙上半年业绩大幅增长 2011年07月28日

部分航空公司8月1日起下调国际航线燃油附加费 2011年07月28日

获利回吐推低27日纽约金价 2011年07月28日

纽约股市连跌三日 2011年07月28日

纽约汇市美元对主要货币反弹 2011年07月28日

香港去年吸引外来直接投资跃居全球第三 2011年07月27日 香港特区政府投资推广署27日表示，联合国的一份报告显示，香港2010年外来直接投资（ＦＤＩ）流入金额创下新高，达689亿美元，在全球排名中首次位列第三

中国利用亚行资金促进清洁能源产业发展 2011年07月27日 我国充分利用亚洲开发银行资金，着力支持中国经济社会发展的薄弱环节，重点向清洁能源、环保等领域倾斜，将可持续发展的理念深入到经济活动的多个领域

上海建立国内最大功能性薄膜产业基地 2011年07月27日 中国最大的功能性薄膜产业基地二期项目26日在上海金山正式开工。计划中总共25条生产线建成后，可年产扩散膜、棱镜膜、微透膜和复合膜7440万平方米，产能将位居世界前列，并打破功能性薄膜严重依赖进口的局面

西安首次公布统一格式商品房销售标价牌 2011年07月27日

香港人北上置业数量锐减 2011年07月27日