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即时要闻
【产业】丰田公司本财年营业利润下降  
[2008-10-08]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-08]
【金融】俄罗斯将向银行大规模注资  
[2008-10-08]
【金融】东京日经指数跌破万点大关  
[2008-10-08]
【金融】金融动荡对非洲国家影响较小  
[2008-10-08]
【金融】香港将实际减息100个基点  
[2008-10-08]
【海外】南非发生严重车祸27人死亡  
[2008-10-08]
【海外】北约或将成立共同基金支付在阿军事行动  
[2008-10-08]
【金融】美国消费信贷首次出现下降  
[2008-10-08]
【金融】德总理称金融危机长期影响无法预见  
[2008-10-08]
【政经】广西河池发生疑似砷中毒事件  
[2008-10-08]
【海外】美国政府财政赤字创历史新高  
[2008-10-08]
【金融】美联储主席称美国经济增长前景恶化  
[2008-10-08]
【金融】人民币市场汇价(10月8日)  
[2008-10-08]
【海外】北约支持阿富汗政府与塔利班谈判  
[2008-10-08]
【产业】国际广告市场增速大幅放缓  
[2008-10-08]
【海外】日本央行总裁认为经济恢复将比预计慢  
[2008-10-08]
【政经】河北蔚县死亡30多人特大矿难被瞒报  
[2008-10-08]
【海外】非洲法郎区关注金融危机   
[2008-10-08]
【金融】纽约黄金期货价格继续大涨  
[2008-10-08]
【金融】纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2008-10-08]
【金融】标普指数五年来首次跌破千点  
[2008-10-08]
【金融】59只企业债可用于债券质押式回购交易  
[2008-10-08]
【金融】证监会表示将提高资本市场会计信息质量  
[2008-10-08]
【金融】国际油价重回90美元之上  
[2008-10-08]
【海外】布什说美国经济将从危机中恢复过来  
[2008-10-08]
【海外】马其顿宣布年底从伊拉克撤军  
[2008-10-08]
【金融】欧盟财长同意大幅提高存款最低担保额度  
[2008-10-07]
【金融】欧洲央行加大对金融系统注资力度  
[2008-10-07]
【海外】凯瑟琳·阿什顿出任欧盟贸易委员  
[2008-10-07]
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