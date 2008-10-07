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即时要闻
【海外】美一大学群发急性肠胃传染病  
[2008-10-07]
【产业】中国大型客机研制稳步推进  
[2008-10-07]
【金融】台北股市上涨18点  
[2008-10-07]
【产业】韩国汽车对美国出口量创新低  
[2008-10-07]
【金融】AIG出售菲律宾子公司  
[2008-10-07]
【金融】东京日经指数收跌  
[2008-10-07]
【海外】危地马拉一男子劫持43人  
[2008-10-07]
【海外】飓风“马尔科”将袭击墨西哥  
[2008-10-07]
【政经】中国呼吁推动国际军控进程  
[2008-10-07]
【政经】当雄6.6级地震已致9人死亡  
[2008-10-07]
【海外】奥巴马支持率优势进一步扩大  
[2008-10-07]
【金融】印尼拓展国内市场应对金融危机  
[2008-10-07]
【政经】西藏当雄地震伤者正接受治疗  
[2008-10-07]
【海外】泰国骚乱已造成45人受伤  
[2008-10-07]
【金融】新兴市场无法摆脱金融危机影响  
[2008-10-07]
【金融】林毅夫谈金融危机教训  
[2008-10-07]
【金融】沪深股市早盘收跌  
[2008-10-07]
【政经】上海世博会图片展在联合国总部开幕  
[2008-10-07]
【政经】当雄地震抢险救灾全面展开  
[2008-10-07]
【海外】萨尔瓦多目前不会从伊拉克撤军  
[2008-10-07]
【金融】欧元区财长誓保大银行  
[2008-10-07]
【产业】京石铁路客运专线正式开工建设  
[2008-10-07]
【金融】法国将劝说欧盟成员国协调行动  
[2008-10-07]
【金融】沪深股市双双大幅低开  
[2008-10-07]
【政经】北京汽油价格上调  
[2008-10-07]
【海外】越南发生新的禽流感疫情  
[2008-10-07]
【产业】金融危机导致SAP利润低于预期  
[2008-10-07]
【产业】俄油气公司考虑缩小投资规模  
[2008-10-07]
【金融】法为银行个人存款提供全额担保  
[2008-10-07]
【海外】索马里首都炮战造成15人丧生  
[2008-10-07]
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