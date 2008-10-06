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即时要闻
【产业】6日国内黄金期货价跌多涨少  
[2008-10-06]
【政经】海南发现大型钼矿  
[2008-10-06]
【金融】沪深股市双双暴跌  
[2008-10-06]
【政经】西藏拉萨当雄县发生6.6级地震  
[2008-10-06]
【金融】港股创两年来收市新低  
[2008-10-06]
【产业】本田飞度上半财年日本新车销量第一  
[2008-10-06]
【金融】6日认购权证仅1只报升  
[2008-10-06]
【金融】沪深B股随大盘双双暴跌  
[2008-10-06]
【金融】美联储出面调停美联银行争夺战  
[2008-10-06]
【产业】墨西哥和挪威石油企业签署碳排放交易协议  
[2008-10-06]
【政经】跨国公司在港所设地区总部达1298家  
[2008-10-06]
【海外】韩政府：全球金融危机将影响国内经济增长  
[2008-10-06]
【海外】日本发现抑制艾滋病毒增殖新机制  
[2008-10-06]
【产业】中海油在渤海获得新的油气发现  
[2008-10-06]
【海外】斯里兰卡北中省爆炸至少90人死伤  
[2008-10-06]
【金融】《金融时报》：雷曼宣布破产前曾向美联储求助遭拒  
[2008-10-06]
【政经】香港放宽非本地毕业生就业限制  
[2008-10-06]
【海外】阿富汗中部发生里氏5.9级地震  
[2008-10-06]
【金融】东京股市日经股指下跌4.25%  
[2008-10-06]
【政经】新疆乌恰县地震灾区余震频繁  
[2008-10-06]
【金融】台北股市下跌236点  
[2008-10-06]
【海外】拉美实际侨汇收入将出现8年来首次下滑  
[2008-10-06]
【海外】部分经济学家预言美国经济将陷入较长衰退期  
[2008-10-06]
【海外】明年或将有更多美国银行倒闭  
[2008-10-06]
【海外】斯里兰卡发生自杀式爆炸至少20人死亡  
[2008-10-06]
【海外】吉尔吉斯地震已造成58人死亡  
[2008-10-06]
【金融】专家预测明年全美倒闭银行将逾100家  
[2008-10-06]
【金融】德国地产融资抵押银行救援协议最终达成  
[2008-10-06]
【金融】上证综指午盘跌3.52%  
[2008-10-06]
【政经】新疆乌恰县积极开展震后自救  
[2008-10-06]
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