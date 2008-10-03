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即时要闻
【政经】联合国和中国将共办气候变化问题高级别会议  
[2008-10-04]
【政经】中国担任安理会本月轮值主席  
[2008-10-04]
【海外】巴罗佐接受曼德尔森的辞呈  
[2008-10-04]
【海外】白俄罗斯公布议会下院选举结果  
[2008-10-04]
【海外】英国改组内阁以应对经济难关  
[2008-10-04]
【金融】巴菲特限制高盛高管卖股  
[2008-10-04]
【金融】瑞银集团宣布再裁两千工作岗位  
[2008-10-04]
【金融】布什签署大规模金融救援方案  
[2008-10-04]
【金融】纽约汇市美元小幅下跌  
[2008-10-04]
【产业】国际油价继续下滑  
[2008-10-04]
【金融】救市方案获准　美股仍继续下挫  
[2008-10-04]
【金融】美众议院通过金融救援方案  
[2008-10-04]
【海外】美国就业岗位创5年多来最大减幅  
[2008-10-03]
【产业】欧盟决定对中国鞋展开反倾销复审  
[2008-10-03]
【政经】中国最大林区两三年内全面停止主伐  
[2008-10-03]
【海外】欧元区8月商品零售额环比上升  
[2008-10-03]
【金融】香港再有3家银行上调按息  
[2008-10-03]
【海外】希尔称美朝就朝核问题实质磋商  
[2008-10-03]
【金融】富国银行从花旗手中抢购美联  
[2008-10-03]
【海外】泰柬军队冲突造成4人受伤  
[2008-10-03]
【产业】新疆严控面粉加工行业  
[2008-10-03]
【政经】浙江首次明确“稳定就业”标准  
[2008-10-03]
【海外】哈萨克斯坦与拉脱维亚将加强经贸合作  
[2008-10-03]
【政经】陈水扁海外洗钱案被告增至9人  
[2008-10-03]
【产业】商务部就欧盟对我皮鞋发起反倾销日落复审表示遗憾  
[2008-10-03]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-10-03]
【金融】香港恒生指数全周跌999点  
[2008-10-03]
【金融】香港恒生指数跌528点  
[2008-10-03]
【产业】首钢等四钢企拟减产两成  
[2008-10-03]
【金融】台北股市上涨38点  
[2008-10-03]
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