法国新房建设市场第二季度增长放缓 2011年07月27日 法国住房部26日公布的数据显示，在今年第一季度实现快速复苏之后，法国新房建设市场在第二季度增速有所减缓

美债僵局刺激纽约金价26日继续上行 2011年07月27日

担忧情绪导致纽约股市下跌 2011年07月27日

国际油价26日上涨 2011年07月27日

纽约汇市美元对主要货币下跌 2011年07月27日

伦敦基本金属期货价格26日普涨 2011年07月27日

２６日国内现货金银价全线回调收跌 2011年07月26日 26日，国内市场现货黄金各主要交易品种价格全线小幅下挫；而现货白银各主要交易品种价格亦未能延涨全线收跌

西藏航空有限公司正式开航 2011年07月26日 世界上首家以高高原为基地的航空公司——西藏航空有限公司，26日正式开航

欧洲私募巨头宣布收购中国餐饮连锁金钱豹 2011年07月26日 欧洲最大的私募股权投资集团安佰深26日宣布安佰深旗下基金已经完成对金钱豹这一领先的中国餐饮连锁企业的收购投资

奥巴马强调债务违约将严重损害美国经济 2011年07月26日 美国总统奥巴马表示，如果美国两党没能在提高债务上限和削减赤字问题上达成一致，一旦出现债务违约，美国经济将会严重受损

希腊财长称希腊债务危机挑战机遇并存 2011年07月26日 希腊副总理兼财政部长韦尼泽洛斯25日在华盛顿说，希腊债务危机既是挑战，又是机遇。韦尼泽洛斯还表示欢迎外部对希腊给予支持

海南上市公司20个月融资200余亿元 2011年07月26日