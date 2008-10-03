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即时要闻
【政经】深圳立法加大对欠薪企业惩处力度  
[2008-10-03]
【金融】日本央行连续向市场注资  
[2008-10-03]
【金融】东京股市创三年来收盘点位新低  
[2008-10-03]
【政经】上半年工商机关查处商标违法案两万余件  
[2008-10-03]
【政经】汶川地震断裂带科学钻探在即  
[2008-10-03]
【产业】谷歌推出利用新能源倡议  
[2008-10-03]
【海外】欧盟四国领导人将共商应对金融危机  
[2008-10-03]
【产业】力拓总裁吁澳政府放宽中国投资政策  
[2008-10-03]
【产业】东风拟于明年生产混合动力车  
[2008-10-03]
【产业】汽车业率先被卷入经济低迷漩涡  
[2008-10-03]
【产业】新加坡私人房价四年来首次下跌  
[2008-10-03]
【海外】维也纳经济研究所预计经济减速持续到明年  
[2008-10-03]
【产业】丰田已在日本国内裁员两成以上  
[2008-10-03]
【海外】美副总统候选人举行辩论会  
[2008-10-03]
【金融】东京股市早盘跌破11000点  
[2008-10-03]
【海外】美国8月工厂订货下降4.0%  
[2008-10-03]
【金融】美股再受重挫  
[2008-10-03]
【金融】纽约汇市美元对多数主要货币上涨  
[2008-10-03]
【金融】布什称众院“必须批准”金融救援方案  
[2008-10-03]
【产业】国际油价继续下跌  
[2008-10-03]
【金融】欧盟批准对德地产融资抵押银行救助方案  
[2008-10-03]
【金融】瑞典央行采取措施缓解信贷压力  
[2008-10-03]
【产业】英国房价过去一年内跌12.5%  
[2008-10-03]
【金融】我国信托公司管理信托资产逾1.2万亿  
[2008-10-03]
【海外】阿尔及利亚洪水泛滥至少30人亡  
[2008-10-03]
【海外】黎巴嫩发生集体食物中毒事件  
[2008-10-03]
【海外】捷外长称欧盟应加强同拉美关系  
[2008-10-03]
【海外】联合国吁为内陆和过境发展中国家提供援助  
[2008-10-03]
【海外】俄乌总理签署天然气合作备忘录  
[2008-10-03]
【海外】欧盟防长会议就加强军事能力达成一致  
[2008-10-03]
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