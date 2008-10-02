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即时要闻
【政经】质检总局公布三聚氰胺检测机构名录  
[2008-10-02]
【海外】马来西亚沉船事故死亡人数上升至14人  
[2008-10-02]
【金融】欧洲央行决定继续维持利率稳定  
[2008-10-02]
【政经】伊利、光明等液态奶均未检出三聚氰胺  
[2008-10-02]
【海外】美国企业大力投资清洁能源　  
[2008-10-02]
【海外】巴基斯坦发生针对政党领导人的爆炸袭击4人死亡  
[2008-10-02]
【海外】华航客机在泰国发生空中急坠30多人受伤  
[2008-10-02]
【金融】亚太地区主要股市有涨有跌  
[2008-10-02]
【海外】乌总统专机在基辅机场迫降  
[2008-10-02]
【金融】日本央行在12个工作日里注资24.3万亿日元  
[2008-10-02]
【金融】香港恒生指数升195点  
[2008-10-02]
【海外】三名日本登山者在西藏库拉岗日峰遇难  
[2008-10-02]
【海外】巴格达两清真寺附近发生自杀式袭击16人死亡  
[2008-10-02]
【金融】东京股市日经股指收低  
[2008-10-02]
【金融】台北股市下跌60点  
[2008-10-02]
【海外】韩朝军事会谈未能取得成果  
[2008-10-02]
【海外】明年欧元区经济增长或约为1%  
[2008-10-02]
【产业】中部六省前7个月工业增加值同比增21.4%  
[2008-10-02]
【金融】中国银行巴西业务在当地获批  
[2008-10-02]
【海外】纽约市长布隆伯格或谋求三连任  
[2008-10-02]
【海外】八成美国人担心金融危机将对自身产生直接影响  
[2008-10-02]
【金融】纽约汇市美元对欧元和英镑略涨  
[2008-10-02]
【海外】印度东北部发生爆炸事件至少四人死亡  
[2008-10-02]
【金融】东京股市日经股指早盘下跌  
[2008-10-02]
【海外】美参议院批准美印民用核能合作协议  
[2008-10-02]
【金融】美国证交会延长股票卖空禁令  
[2008-10-02]
【海外】美制造业连续第二个月出现收缩  
[2008-10-02]
【海外】美国原油和汽油库存水平回升  
[2008-10-02]
【海外】民调显示奥巴马在美大选关键州占据领先优势  
[2008-10-02]
【产业】巴菲特30亿美元入股通用电气公司  
[2008-10-02]
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