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即时要闻
【政经】香港各界庆祝国庆59周年  
[2008-10-01]
【政经】澳门各界庆祝国庆59周年  
[2008-10-01]
【政经】《外商投资广告企业管理规定》1日起施行  
[2008-10-01]
【政经】我国开展主食加工配送中心建设试点  
[2008-10-01]
【金融】美联储高官：金融危机将损害实体经济  
[2008-10-01]
【金融】美参议院10月1日表决救市方案  
[2008-10-01]
【金融】拉美股市强劲反弹  
[2008-10-01]
【金融】第三季度国际油价波动幅度创纪录  
[2008-10-01]
【金融】天津积极完善私募股权基金市场体系  
[2008-10-01]
【政经】汶川灾后恢复重建对口支援工作稳步推进  
[2008-10-01]
【政经】我国生态工业园建设步入快车道  
[2008-10-01]
【产业】松下总裁谈公司更名与中国定位  
[2008-10-01]
【海外】德国9月份失业率创16年新低  
[2008-10-01]
【海外】美国7月房价跌幅再创纪录  
[2008-10-01]
【海外】法二季度公共债务状况再度恶化  
[2008-10-01]
【海外】瑞典蓝舌病疫情进一步蔓延  
[2008-10-01]
【海外】西班牙警方查获7吨大麻  
[2008-10-01]
【产业】瑞典沃尔沃卡车公司计划减产  
[2008-10-01]
【金融】韦奕礼再任香港证监会行政总裁  
[2008-10-01]
【海外】美制裁哥伦比亚反政府武装驻外代表  
[2008-10-01]
【海外】美国防部宣布明年驻伊美军轮换计划  
[2008-10-01]
【海外】巴拉迪赞赏中国与国际原子能机构的合作  
[2008-10-01]
【海外】乌干达认为美国金融危机将波及非洲  
[2008-10-01]
【海外】美总统候选人敦促布什打破救市计划僵局  
[2008-10-01]
【海外】布朗保证英国储蓄者的存款不会受损失  
[2008-10-01]
【金融】美股标普指数创六年最大单日涨幅  
[2008-10-01]
【金融】国际油价反弹至100美元以上  
[2008-10-01]
【金融】纽约汇市美元强劲上涨  
[2008-10-01]
【金融】查韦斯力促以南方银行应对金融危机  
[2008-10-01]
【金融】国际财经快报  
[2008-10-01]
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