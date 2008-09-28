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即时要闻
【海外】阿富汗南部自杀式爆炸23人死伤   
[2008-09-29]
【海外】巴格达一市场发生汽车炸弹爆炸12人死亡   
[2008-09-29]
【海外】危地马拉投资3500万美元拯救玛雅生态区  
[2008-09-29]
【海外】印尼总统表示将寻求连任  
[2008-09-29]
【海外】美核谈判代表希尔计划访问朝鲜  
[2008-09-29]
【政经】国庆招待会28日晚在京举行  
[2008-09-29]
【政经】河北、陕西等地积极稳定奶业生产  
[2008-09-29]
【政经】广西崇左2万余被洪水围困群众紧急转移  
[2008-09-29]
【政经】何厚铧祝贺神舟七号飞行任务圆满完成  
[2008-09-29]
【政经】神七发射成功邮品面世  
[2008-09-28]
【政经】国庆期间长三角增开6对动车组列车  
[2008-09-28]
【政经】胡锦涛为我国的舱外航天服题名  
[2008-09-28]
【政经】神七搭载的中继卫星终端在轨试验成功  
[2008-09-28]
【政经】上海卡拉OK版权使用启动集体缴费  
[2008-09-28]
【政经】汶川地震灾区首批自建永久性农房建成入住  
[2008-09-28]
【政经】安全监管总局开展国庆安全生产督查活动  
[2008-09-28]
【海外】斯里兰卡自杀式袭击十人死伤  
[2008-09-28]
【政经】全总授予对神七贡献突出集体和个人全国五一劳动奖  
[2008-09-28]
【海外】海外各界人士祝贺神七飞行圆满成功  
[2008-09-28]
【海外】厄瓜多尔举行新宪法全民公决  
[2008-09-28]
【政经】广西灾情扩大至57个县区  
[2008-09-28]
【产业】前8个月移动通信收入同比涨15.9%  
[2008-09-28]
【政经】打击安全生产违法行为10月启动  
[2008-09-28]
【政经】中国综合交通研究中心成立  
[2008-09-28]
【政经】机票销售代理手续费支付标准不再统一  
[2008-09-28]
【政经】浙江两万余艘渔船回港避台风  
[2008-09-28]
【海外】一名波兰工程师在巴基斯坦被绑架  
[2008-09-28]
【政经】温家宝在天津考察  
[2008-09-28]
【海外】白俄罗斯举行议会下院选举投票  
[2008-09-28]
【政经】中国拟建中老泰国际铁路玉溪至磨憨段  
[2008-09-28]
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