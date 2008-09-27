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即时要闻
【海外】印度一花卉市场爆炸19人伤亡  
[2008-09-27]
【海外】阿富汗官员证实153名被绑阿籍工人已全部获释  
[2008-09-27]
【政经】三峡工程将于9月28日开始试验性蓄水  
[2008-09-27]
【政经】财政部宣布对收购原料奶贷款实施贴息  
[2008-09-27]
【海外】大马士革发生爆炸袭击数十人死伤  
[2008-09-27]
【金融】本周债市再创新高  
[2008-09-27]
【产业】中石化将收购加拿大一油气公司  
[2008-09-27]
【海外】斯里兰卡政府军打死65名猛虎组织成员  
[2008-09-27]
【金融】基指七周内首度跑输大盘  
[2008-09-27]
【政经】武汉城市圈将构建区域性金融中心  
[2008-09-27]
【海外】日本提议设立不同温室气体减排基准年  
[2008-09-27]
【产业】霍尼韦尔与三家重庆企业合作节能减排  
[2008-09-27]
【金融】中行与泛美开发银行签贸易融资便利项目协议　  
[2008-09-27]
【政经】辽宁中部环线高速公路建成通车  
[2008-09-27]
【产业】空客CEO称中国和亚洲是未来重要市场  
[2008-09-27]
【海外】布朗称英国无意推出金融救援计划  
[2008-09-27]
【政经】杨洁篪出席77国集团外长年会  
[2008-09-27]
【海外】台风“黑格比”致越南26人死亡  
[2008-09-27]
【金融】金融风暴冲击台湾 外资加速撤离  
[2008-09-27]
【金融】沪深股市总市值一周增近一成  
[2008-09-27]
【金融】股市反弹令基金净值整体上升  
[2008-09-27]
【政经】神七航天员出舱准备开始  
[2008-09-27]
【政经】神七飞行正常 航天员生理指标正常  
[2008-09-27]
【政经】2009年兴奋剂禁药清单公布  
[2008-09-27]
【金融】沪深股市总市值报猛增9.14%  
[2008-09-27]
【政经】航天员出舱　神七飞船将同步调整姿态  
[2008-09-27]
【金融】罗马尼亚国家银行进入“紧急状态”  
[2008-09-27]
【金融】台湾庆丰商业银行因财务恶化被接管  
[2008-09-27]
【政经】国家投入巨资保护西藏文物  
[2008-09-27]
【金融】本周股市：利好政策持续发力 A股强劲反弹为9月收官  
[2008-09-27]
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