黑莓生产商宣布裁员2000人 2011年07月26日

纽约金价继续冲高 2011年07月26日

国际油价25日下跌 2011年07月26日

伦敦基本金属期货价格涨跌互现 2011年07月26日

美国债务上限谈判仍处于僵局 2011年07月26日

北京怀柔区一轻型直升机坠毁一名飞行员死亡 2011年07月26日

我国单家内资会计师事务所年业务收入首次突破10亿元 2011年07月25日

中原集团研究显示二三线城市房价无一下跌 2011年07月25日 一份针对15个省份50个未“限购”二、三线城市楼市的最新调查报告显示，这些城市受调控影响有限，上半年房价无一下跌，37个城市价格出现小幅上涨

广东上半年工业商贸增长超出预期目标 2011年07月25日 2011年上半年，广东省实现规模以上工业增加值10759.2亿元，同比增长13.1%，比全年预期目标高1.1个百分点。

郭金龙表示北京将切实把房价控制在合理水平 2011年07月25日 郭金龙25日在北京市2011年上半年经济形势分析会上作报告时表示，北京严格落实中央房地产市场调控政策，制定实施15条具体措施，促进房地产市场健康发展，取得初步成效