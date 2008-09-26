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即时要闻
【金融】美国另两大银行也陷入泥潭  
[2008-09-27]
【金融】AIG考虑卖掉旗下两家日本保险公司  
[2008-09-27]
【金融】受金融危机影响武士债券发行受阻  
[2008-09-27]
【海外】六国就伊朗核问题新决议草案达成一致   
[2008-09-27]
【产业】欧盟批准西门子出售旗下最后一块电信业务  
[2008-09-27]
【海外】美法领导人讨论金融危机问题   
[2008-09-27]
【海外】最不发达国家呼吁建立世界粮食银行   
[2008-09-27]
【海外】阿富汗118名被绑架建筑工人获释  
[2008-09-27]
【金融】上证所修订《债券交易实施细则》  
[2008-09-27]
【金融】香港汇丰银行调高按揭息率  
[2008-09-27]
【海外】美国二季度经济增速低于预期  
[2008-09-27]
【金融】伦敦股市大幅收低  
[2008-09-27]
【金融】纽约股市道指大幅走高  
[2008-09-27]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2008-09-27]
【金融】国际油价下滑  
[2008-09-27]
【金融】纽约黄金期货价格冲高回落  
[2008-09-27]
【海外】欧盟将从2011年起禁止汞出口  
[2008-09-26]
【海外】德国警方在机场逮捕两名恐怖嫌疑人  
[2008-09-26]
【政经】上海浦东首次“差额票决”行政正职干部  
[2008-09-26]
【政经】“黑格比”致广东阳江17人死亡  
[2008-09-26]
【政经】国务院督查组到山西督促检查婴幼儿奶粉事件处置工作　  
[2008-09-26]
【政经】暴雨泥石流袭击绵阳死亡人数上升　  
[2008-09-26]
【海外】俄委两国将建立联合石油公司  
[2008-09-26]
【海外】塔吉克斯坦边防部队击毙5名阿富汗毒贩  
[2008-09-26]
【政经】国务院督查组到河北省督促检查婴幼儿奶粉事件  
[2008-09-26]
【政经】石家庄市食用三鹿奶粉的婴幼儿全部筛查完毕  
[2008-09-26]
【政经】山西今起开展为期1年的安全专项督查活动  
[2008-09-26]
【政经】我国将修定法律规范大额现金使用  
[2008-09-26]
【金融】大陆首家台资产险公司落户上海   
[2008-09-26]
【金融】香港汇丰银行裁员约百人  
[2008-09-26]
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