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即时要闻
【金融】央行：我国反洗钱工作取得四大进展  
[2008-09-26]
【金融】吴晓灵：中国金融机构不会出现系统性风险  
[2008-09-26]
【政经】两岸文化交流协商会议在澳门举行  
[2008-09-26]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-09-26]
【政经】山西娄烦新发现6名遇难人员遗骸  
[2008-09-26]
【政经】前8个月重特大事故起数同比上升18.9%  
[2008-09-26]
【金融】银监会：在华外资银行基本面健康  
[2008-09-26]
【政经】近期液态奶均未测出三聚氰胺  
[2008-09-26]
【政经】中国航天员将于27日完成首次太空行走  
[2008-09-26]
【海外】巴基斯坦一列火车遭爆炸袭击10多人死伤  
[2008-09-26]
【政经】中国“太空人”被收入主流英文词典  
[2008-09-26]
【政经】原绍兴市副市长俞永谷涉嫌巨额受贿被批捕　　  
[2008-09-26]
【金融】我国证券期货保险领域反洗钱成效显著  
[2008-09-26]
【金融】港股全日收市报18682点  
[2008-09-26]
【金融】过去三年我国银团贷款年均增长逾60%  
[2008-09-26]
【政经】国务院任免国家工作人员  
[2008-09-26]
【政经】兰渝铁路今日全线开工建设　  
[2008-09-26]
【政经】神七已环绕地球飞行12圈　飞船运行正常  
[2008-09-26]
【产业】我国黄金工业技术达到国际先进水平  
[2008-09-26]
【政经】汶川地震灾区持续强降雨开始减弱  
[2008-09-26]
【政经】温家宝会见比尔·盖茨  
[2008-09-26]
【金融】26日中小板指略涨0.44%  
[2008-09-26]
【金融】沪深B股指数涨幅双双超1%  
[2008-09-26]
【金融】26日国内黄金期货价跌多涨少  
[2008-09-26]
【金融】26日认购权证大多转跌  
[2008-09-26]
【金融】国内首个“视频银行”亮相北京  
[2008-09-26]
【金融】股市上演“深强沪弱”  
[2008-09-26]
【金融】9月26日国内金银价全线下跌  
[2008-09-26]
【产业】我国已处理大量垃圾短信  
[2008-09-26]
【海外】阿富汗情报人员车辆遭袭  
[2008-09-26]
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